В Московской неделе кино примут участие представители Африки и Латинской Америки

«Московская международная неделя кино в этом году традиционно пройдет в августе, к нам приедут представители стран-партнеров, с которыми мы будем обсуждать дальнейшее сотрудничество. Конечно, в первую очередь с теми, с которыми мы сейчас сотрудничаем, мы ждем страны Латинской Америки и Африки, Юго-Восточной Азии, Ближний Восток и СНГ всегда у нас присутствует. В рамках подготовки планируем приглашать всех», — сказал Фурсин.