В Московской неделе кино примут участие представители Африки и Латинской Америки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Представители стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ ожидаются на Московской международной неделе кино, которая состоится в августе 2026 года. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«Московская международная неделя кино в этом году традиционно пройдет в августе, к нам приедут представители стран-партнеров, с которыми мы будем обсуждать дальнейшее сотрудничество. Конечно, в первую очередь с теми, с которыми мы сейчас сотрудничаем, мы ждем страны Латинской Америки и Африки, Юго-Восточной Азии, Ближний Восток и СНГ всегда у нас присутствует. В рамках подготовки планируем приглашать всех», — сказал Фурсин.
В 2025 году Московская международная неделя кино проходила с 23 по 27 августа и объединила более 700 тыс. посетителей. Для них на десятках площадок организовали показы отечественных и иностранных лент, автограф-сессии, аукцион кинореквизита и многое другое.
Фурсин в то же время подчеркнул, что Московская международная неделя кино не кинофестиваль, а, скорее, аналог международного кинорынка для партнеров из других стран, с которыми планируется строить сотрудничество.