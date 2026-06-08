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Кинематографисты нашли американское «Лох-Несское чудовище»: «Глаза на лоб полезли»

В Америке засняли животное, похожее на озерное чудовище
Лох-несское чудовище
Лох-несское чудовище

Кинематографисты Ричард Росси и Келли Тейбор утверждают, что нашли американское «Лох-Несское чудовище». Об этом пишет New York Post.

Режиссеры снимали детский фильм «Люси и озерный монстр» о Шампе, мифическом змееподобном существе, которое, по слухам, на протяжении десятилетий обитает в озере Шамплейн на севере штата Нью-Йорк.

Однако два года спустя, когда они монтировали картину, они увидели в кадре, как что-то плывет за их маленькой лодкой.

«Я увидел это существо и понял, что у него тонкая шея, а тело большое. Тощая шея раскачивалась взад-вперед, как будто существо паслось под водой. У меня просто глаза полезли на лоб», — сказала Тейбор, продемонстрировав кадр из съемок.

Впервые Шампа, похожее на Лох-Несского монстра озерное чудовище, запечатлела на фотографии в 1977 году Сандра Манси. Впервые об «огромном змее» сообщалось еще 1819 году — тогда длину неизвестного существа оценивали в 50−60 м.

В 1980-х годах законодатели штатов Нью-Йорк и Вермонт приняли резолюции, защищающие Шампа на тот случай, если монстр действительно существует.