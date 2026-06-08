Кинематографисты нашли американское «Лох-Несское чудовище»: «Глаза на лоб полезли»

«Я увидел это существо и понял, что у него тонкая шея, а тело большое. Тощая шея раскачивалась взад-вперед, как будто существо паслось под водой. У меня просто глаза полезли на лоб», — сказала Тейбор, продемонстрировав кадр из съемок.