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Александр Петров заявил, что не планирует уезжать из России

Актера спросили о возможной эмиграции
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александр Петров
Александр ПетровИсточник: Пресс-служба

Актер Александр Петров заявил, что не планирует и никогда не планировал уезжать из России. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сноб». 

Артист отметил, что много путешествовал — он бывал в Калифорнии и разных европейских городах. Однако не захотел жить ни в одном из этих мест. А во время съемок фильма «Дворец» у режиссера Романа Полански ему и вовсе хотелось поскорее вернуться домой в Россию.

«Я не могу долго находиться в чужой ментальности. Поэтому всегда считал, что лучше жить там, где тебе счастливо и комфортно, и рано или поздно тебя услышат», — рассуждает Петров.

Ранее жена Александра Петрова показала, как они отдыхают в Италии.