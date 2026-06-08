Александр Петров заявил, что не планирует уезжать из России

Артист отметил, что много путешествовал — он бывал в Калифорнии и разных европейских городах. Однако не захотел жить ни в одном из этих мест. А во время съемок фильма «Дворец» у режиссера Романа Полански ему и вовсе хотелось поскорее вернуться домой в Россию.