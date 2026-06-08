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Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер раскрыл пол будущего ребенка

Актер и его супруга опубликовали трогательное видео
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Тэйлор Лотнер и Тейлор Доум
Тэйлор Лотнер и Тейлор ДоумИсточник: Legion-Media

Звезда саги «Сумерки» Тэйлор Лотнер и его жена, которую тоже зовут Тейлор, ждут первенца. Лотнеры раскрыли пол ребенка, опубликовав трогательное видео.

Они расположились на диване и включили ноутбук, чтобы увидеть пол малыша на специальном сайте. Супруги узнали, что ждут девочку. Жена актера расплакалась от счастья. Не скрывал радости и сам Тэйлор.

«Наш маленький секрет теперь ваш», — написал Лотнер.

Тэйлор Лотнер с женой / фото: соцсети
Тэйлор Лотнер с женой / фото: соцсети

Супругов поздравила Маккензи Фой, сыгравшая Ренесми Каллен, а также другие актеры из «Сумерек». 

«Боже мой, сердце разрывается. Я люблю вас, ребята. Не могу дождаться, когда увижу, как вы станете родителями», — умилилась актриса Никки Рид, которая сыграла в вампирской саге Розали Хейл.

«Поздравляю, брат! Это лучшая новость» — написал Келлан Латц, исполнитель роли Эмметта Каллена. 

Лотнер рассказал, что впервые станет отцом, в марте 2026 года. Тогда он поделился фото со снимками УЗИ.