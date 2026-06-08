Звезда саги «Сумерки» Тэйлор Лотнер и его жена, которую тоже зовут Тейлор, ждут первенца. Лотнеры раскрыли пол ребенка, опубликовав трогательное видео.
Они расположились на диване и включили ноутбук, чтобы увидеть пол малыша на специальном сайте. Супруги узнали, что ждут девочку. Жена актера расплакалась от счастья. Не скрывал радости и сам Тэйлор.
«Наш маленький секрет теперь ваш», — написал Лотнер.
Супругов поздравила Маккензи Фой, сыгравшая Ренесми Каллен, а также другие актеры из «Сумерек».
«Боже мой, сердце разрывается. Я люблю вас, ребята. Не могу дождаться, когда увижу, как вы станете родителями», — умилилась актриса Никки Рид, которая сыграла в вампирской саге Розали Хейл.
«Поздравляю, брат! Это лучшая новость» — написал Келлан Латц, исполнитель роли Эмметта Каллена.
Лотнер рассказал, что впервые станет отцом, в марте 2026 года. Тогда он поделился фото со снимками УЗИ.