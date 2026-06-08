Брэд Питт выживает с овчаркой в глуши: появились первые кадры фильма «Сердце зверя»

Появились первые кадры боевика «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм расскажет историю бывшего военного и его пса, которые пытаются выжить после авиакатастрофы в глуши Аляски.
Питт исполняет роль Джеймса Белмонта — бывшего «зеленого берета», отслужившего в армии 30 лет. Герой отправляется на Аляску, но его самолет терпит крушение. Теперь ему и овчарке по кличке Один приходится полагаться друг на друга, чтобы выжить в суровых условиях.
Для Брэда Питта это также первый крупный проект после номинированного на «Оскар» фильма «Формула-1».
В зарубежный прокат «Сердце зверя» выйдет 25 сентября.
Ранее Брэд Питт стоя аплодировал российской спортсменке Мирре Андреевой.