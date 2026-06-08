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Брэд Питт выживает с овчаркой в глуши: появились первые кадры фильма «Сердце зверя»

Актер воссоединился с режиссером Дэвидом Эйром спустя 12 лет после военной драмы «Ярость»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Сердце зверя»
Кадр из фильма «Сердце зверя»

Появились первые кадры боевика «Сердце зверя» с Брэдом Питтом в главной роли. Фильм расскажет историю бывшего военного и его пса, которые пытаются выжить после авиакатастрофы в глуши Аляски.

Питт исполняет роль Джеймса Белмонта — бывшего «зеленого берета», отслужившего в армии 30 лет. Герой отправляется на Аляску, но его самолет терпит крушение. Теперь ему и овчарке по кличке Один приходится полагаться друг на друга, чтобы выжить в суровых условиях.

Кадр из фильма «Сердце зверя»
Кадр из фильма «Сердце зверя»
Кадр из фильма «Сердце зверя»
Кадр из фильма «Сердце зверя»

Фильм основан на романе Кэмерона Александра. Режиссером выступил Дэвид Эйр, известный по картине «Ярость», где Питт также сыграл главную роль. «Сердце зверя» станет их первой совместной работой со времен военной драмы 2014 года.

Кадр из фильма «Сердце зверя»
Кадр из фильма «Сердце зверя»

Для Брэда Питта это также первый крупный проект после номинированного на «Оскар» фильма «Формула-1».

В зарубежный прокат «Сердце зверя» выйдет 25 сентября.

Ранее Брэд Питт стоя аплодировал российской спортсменке Мирре Андреевой.