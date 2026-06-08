Брэд Питт выживает с овчаркой в глуши: появились первые кадры фильма «Сердце зверя»

Питт исполняет роль Джеймса Белмонта — бывшего «зеленого берета», отслужившего в армии 30 лет. Герой отправляется на Аляску, но его самолет терпит крушение. Теперь ему и овчарке по кличке Один приходится полагаться друг на друга, чтобы выжить в суровых условиях.