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Юрий Колокольников показал забавное видео с дочерями

Актер снялся вместе с Таисией и Софией
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Юрий Колокольников, фото: пресс-служба
Юрий Колокольников, фото: пресс-служба

Юрий Колокольников в личном блоге поделился с поклонниками забавным видео, в котором снялся со своими двумя дочерями.

В кадре девушки говорят отцу: «Какие у тебя классные дочки». Актер, не растерявшись, отвечает: «Так это же вы». После этого София и Таисия довольно улыбаются и разводят руками.

Дочки Юрия Колокольникова / фото: соцсети
Дочки Юрия Колокольникова / фото: соцсети

Подписчики тут же отреагировали на ролик: «Папа Юра, я с ними согласна на 100%», «Очень похожи на папу», «Я фанатка этой семьи». 

Старшая дочь, 19-летняя Таисия, родилась у актера в браке с экономистом Надеждой Макляровской. Мама 14-летней Софии — актриса Ксения Раппопорт, с которой у Колокольникова был роман. 

Сейчас Юрий женат на литовской актрисе Вильме Кутавичюте. Роман с артистом закрутился на съемочной площадке сериала «Воскресенский» в 2021-м. 

Ранее Юрий Колокольников встал за DJ-пульт на вечеринке в Нижнем Новгороде. 