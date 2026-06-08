Юрий Колокольников показал забавное видео с дочерями

Юрий Колокольников в личном блоге поделился с поклонниками забавным видео, в котором снялся со своими двумя дочерями.
В кадре девушки говорят отцу: «Какие у тебя классные дочки». Актер, не растерявшись, отвечает: «Так это же вы». После этого София и Таисия довольно улыбаются и разводят руками.
Подписчики тут же отреагировали на ролик: «Папа Юра, я с ними согласна на 100%», «Очень похожи на папу», «Я фанатка этой семьи».
Старшая дочь, 19-летняя Таисия, родилась у актера в браке с экономистом Надеждой Макляровской. Мама 14-летней Софии — актриса Ксения Раппопорт, с которой у Колокольникова был роман.
Сейчас Юрий женат на литовской актрисе Вильме Кутавичюте. Роман с артистом закрутился на съемочной площадке сериала «Воскресенский» в 2021-м.
Ранее Юрий Колокольников встал за DJ-пульт на вечеринке в Нижнем Новгороде.