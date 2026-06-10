Верник и Гухман рассказали, чего не хватает российским сериалам: «Дерзости»

Актеры Григорий Верник и Полина Гухман порассуждали о том, чего не хватает российским сериалам. В беседе с Кино Mail на Премии АПКиТ 2026 молодые кинозвезды предположили, что отечественным сериалам нужно больше времени и дерзости, которые, в свою очередь, зависят от финансирования.