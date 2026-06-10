Верник и Гухман рассказали, чего не хватает российским сериалам: «Дерзости»

Актеры Григорий Верник и Полина Гухман порассуждали о том, чего не хватает российским сериалам. В беседе с Кино Mail на Премии АПКиТ 2026 молодые кинозвезды предположили, что отечественным сериалам нужно больше времени и дерзости, которые, в свою очередь, зависят от финансирования.
Полина Гухман добавила, что не хватает также немного «пофигизма». По словам актрисы, кинематографисты стараются все делать безупречно, и это не всегда получается.
«Можно просто сразу неидеально фигачить», — заключила звезда.
26-летний Григорий Верник — сын актера и телеведущего Игоря Верника — получил известность благодаря участию в сериалах «Содержанки», «Игры» и «Цикады». 20-летняя Полина Гухман исполнила главные роли в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Первая ракетка», а также в третьем сезоне детектива «Фишер». Летом 2025 года стало известно, что звезды находятся в романтических отношениях.
Ранее Полина Гухман рассказала об отношениях с отцом своего возлюбленного Игорем Верником.