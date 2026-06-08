Ника Здорик рассказала, о какой кинопремии мечтает

В 2026 году Ника Здорик была номинирована на премию АПКиТ как лучшая актриса сериала за роль в «Ландышах», однако приз достался Марии Ароновой за комедию «Олдскул». Здорик назвала победившую коллегу «великой» и не смогла сдержать слез, когда музыкальная мелодрама «Ландыши» была удостоена награды в категории «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)».