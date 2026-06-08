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Ника Здорик рассказала, о какой кинопремии мечтает

Звезда «Ландышей» призналась Кино Mail, какую награду хотела бы получить
Ника Здорик на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба
Ника Здорик на премьере фильма «Завербованный», фото: пресс-служба

Звезда сериала «Ландыши» Ника Здорик рассказала, о какой кинонаграде мечтает.

В беседе с Кино Mail на Премии АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения) актриса призналась, что хотела бы стать обладательницей премии «Ника».

«Просто потому, что Ника должна получить “Нику”», — улыбнулась звезда.

Ника Здорик, фото: Анна Темерина
Ника Здорик, фото: Анна Темерина

В 2026 году Ника Здорик была номинирована на премию АПКиТ как лучшая актриса сериала за роль в «Ландышах», однако приз достался Марии Ароновой за комедию «Олдскул». Здорик назвала победившую коллегу «великой» и не смогла сдержать слез, когда музыкальная мелодрама «Ландыши» была удостоена награды в категории «Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)».

У Ники Здорик есть награда Московского международного кинофестиваля «Будем жить», которую она получила в 2017 году за лучшую женскую роль в короткометражном фильме «Женек».