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Татьяна Догилева высказалась о кинопремиях: «Мимо меня проходят»

Народная артистка призналась, что спокойно относится к кинематографическим наградам
Татьяна Догилева
Татьяна ДогилеваИсточник: Legion-Media.ru

Татьяна Догилева призналась, что спокойно относится к кинонаградам. В беседе с Кино Mail на Премии АПКиТ 2026 артистка поделилась: «Я привыкла, что они мимо меня проходят, и отношусь с уважением, но совершенно ни о чем никогда не мечтала».

Догилева отметила, что она «не балована» наградами, но также вспомнила, что у нее есть приз «Кинотавра» (за фильм «Афганский излом»), премия «Ника» (за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Доктор Лиза») и Премия АПКиТ (за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Обычная женщина 2»).

Татьяна Догилева на премии «Ника» в 2021 году
Татьяна Догилева на премии «Ника» в 2021 годуИсточник: Алексей Молчановский

Татьяна Догилева прославилась в 1970—1980-е годы благодаря ролям в фильмах «Безбилетная пассажирка», «Покровские ворота», «Забытая мелодия для флейты» и других. Вторая волна популярности случилась с актрисой после участия в сериалах «Волшебный участок» и «Вампиры средней полосы». У Догилевой есть звания Заслуженной артистки РСФСР и Народной артистки Российской Федерации.

Ранее Татьяна Догилева назвала лучших молодых актеров России.