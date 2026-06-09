Татьяна Догилева высказалась о кинопремиях: «Мимо меня проходят»

Татьяна Догилева призналась, что спокойно относится к кинонаградам. В беседе с Кино Mail на Премии АПКиТ 2026 артистка поделилась: «Я привыкла, что они мимо меня проходят, и отношусь с уважением, но совершенно ни о чем никогда не мечтала».