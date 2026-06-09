Маленькая Матильда
В 1994 году двенадцатилетняя Натали Хершлаг появилась на экране в образе Матильды — девочки, нашедшей убежище у профессионального киллера. Фильм Люка Бессона «Леон» стал настоящей сенсацией и в одночасье сделал ее знаменитой. До сих пор образ ребенка, проходящего через страдания, в ее исполнении считается эталонным.
Интересно, что будущую актрису заметили благодаря случайному знакомству: представитель модельного агентства увидел ее в пиццерии, когда ей было одиннадцать. В итоге вместо подиума она выбрала кино. А свой псевдоним — Портман — взяла по девичьей фамилии бабушки.
Падме Амидала
В 1999 году Портман вошла во вселенную «Звездных войн», сыграв королеву Набу, а затем сенатора Падме Амидалу в трех приквелах. Это был выход на новый уровень — культовая сага и миллионы поклонников по всему миру. При этом сама актриса была еще совсем юной: премьеру первого эпизода она пропустила из-за выпускных экзаменов.
Хотя приквелы многие фанаты и критики встретили в штыки, проблема была вовсе не в ее игре. Тем не менее часть Голливуда поспешила записать актрису в число неудачниц. Портман вспоминала, что после выхода фильма многие режиссеры не хотели с ней работать. Но она еще не раз доказала свой талант.
Гарвард вместо Голливуда
В 1999 году, находясь на пике популярности, Натали поступила в Гарвардский университет. Она выбрала психологию — впоследствии это помогло ей лучше понимать своих персонажей. В 2003 году актриса получила степень бакалавра. При этом во время учебы она не прекращала сниматься, хотя образование оставалось для нее приоритетом.
Портман едва ли не главный пример того, как актер может совмещать творчество и учебу. Символом этого стала ее знаменитая фраза: «Лучше быть умной, чем кинозвездой». Причем на Гарварде обучение не закончилось: позже она посещала курсы в Еврейском университете в Иерусалиме.
Принципиальность
«"V" значит Вендетта» — еще один культовый фильм, в котором Портман сыграла Иви Хаммонд, молодую женщину, прошедшую через страх, пытки и обретение себя. Для роли в экранизации комикса Алана Мура она даже побрилась наголо прямо перед камерой.
Это лишь один из примеров ее принципиальности. Известно, что актриса наотрез отказалась от участия в экранизации «Лолиты», поскольку не хотела вновь столкнуться с сексуализацией детского образа. Не каждая молодая исполнительница готова отказаться от подобных предложений, особенно если похожая роль уже принесла ей известность.
Все ради роли
Главная лента в ее карьере — «Черный лебедь» Даррена Аронофски, психологический триллер, в котором Портман предстала в образе балерины Нины Сейерс, постепенно теряющей связь с реальностью. За эту роль она получила «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Но путь к награде оказался физически очень тяжелым.
Портман начала готовиться к проекту за год до начала съемок. Каждый день она по несколько часов занималась балетом, дополняя тренировки плаванием и изнурительными физическими нагрузками. В результате актриса похудела примерно на девять килограммов. Во время съемок из-за многочисленных поддержек она сместила ребро. После этого пришлось менять хореографию оставшихся сцен, поскольку любое прикосновение к грудной клетке причиняло ей сильную боль.
Полное погружение
Еще одну номинацию на «Оскар» актриса получила за образ Жаклин Кеннеди в биографической драме «Джеки». Сюжет сосредоточен на неделе после убийства президента США. Это история женщины, которая только что потеряла мужа, но при этом должна организовать его похороны и сохранить достоинство под пристальным вниманием всего мира.
Подготовка к роли включала полное погружение в материал. Ради специфического выговора Джеки актриса месяцами работала с лингвистом и буквально до дыр изучала знаменитую видеоэкскурсию первой леди по Белому дому, копируя ее жесты и пластику. Критики отмечали поразительное сходство Портман с Жаклин Кеннеди. Итогом стала третья номинация на «Оскар».
Полиглот и человек науки
Еще в старшей школе Натали стала соавтором научной работы, посвященной ферментативной выработке водорода. С ней она участвовала в конкурсе Intel Science Talent Search и дошла до полуфинала. Позже актриса стала соавтором еще одной научной публикации, посвященной активности лобных долей мозга при постоянстве объекта.
Отдельного упоминания заслуживает ее отношение к языкам. С детства она свободно говорит на английском и иврите: ее мать — американка, а отец — израильтянин. Кроме того, Портман изучала французский, немецкий, японский и арабский языки. Последний она осваивала во время учебы в Иерусалиме.
Защита животных
Еще в восемь лет Портман отказалась от мяса. Позже, в 2009 году, прочитав книгу Джонатана Сафрана Фоера «Поедание животных», она решила стать веганкой. Книга настолько ее впечатлила, что актриса предложила автору снять документальный фильм по мотивам исследования.
Документальная лента «Поедание животных» вышла в 2017 году. Портман выступила ее продюсером и рассказчиком. Картина посвящена проблемам промышленного животноводства в США и вызвала широкий общественный резонанс. Сама актриса неоднократно подчеркивала, что веганство для нее — часть мировоззрения наряду с защитой прав женщин, заботой об экологии и стремлением к образованию.