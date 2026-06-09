Портман начала готовиться к проекту за год до начала съемок. Каждый день она по несколько часов занималась балетом, дополняя тренировки плаванием и изнурительными физическими нагрузками. В результате актриса похудела примерно на девять килограммов. Во время съемок из-за многочисленных поддержек она сместила ребро. После этого пришлось менять хореографию оставшихся сцен, поскольку любое прикосновение к грудной клетке причиняло ей сильную боль.