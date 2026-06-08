Сам Рокко в молодости был связан с криминальной средой Бостона. Против него выдвигались обвинения в организации незаконных азартных игр и убийстве, однако доказать удалось лишь участие в разгроме закусочной. После выхода из тюрьмы он переехал в Калифорнию и стал актером. В свою очередь персонаж Мо Грин является отсылкой к знаменитому американскому гангстеру Багси Сигелу, который занимался игорным бизнесом в Неваде и, как его экранный двойник, был убит выстрелом в глаз.