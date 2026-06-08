Гангстерская сага Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец» неизменно входит в списки лучших фильмов всех времен. Эпическая история семьи Корлеоне, снятая по роману Марио Пьюзо и сопровождаемая музыкой Нино Роты, собрала три «Оскара», пять «Золотых глобусов», премию «Грэмми», BAFTA и множество других наград. Фильм стал лидером проката 1972 года и некоторое время оставался самой кассовой кинолентой всех времен.
«Крестный отец» — один из самых влиятельных фильмов в истории кино, отсылки к которому можно обнаружить в бесчисленном множестве произведений. Но и в самой ленте спрятано множество так называемых пасхалок. Некоторые из них хорошо заметны, а другие найдут лишь самые внимательные киноманы.
Правдивая история Джонни Фонтейна
В самом начале фильма, во время свадьбы Конни, Майкл Корлеоне (Аль Пачино) рассказывает своей будущей жене Кэй Адамс (Дайан Китон) историю певца Джонни Фонтейна, прибывшего на торжество. В завершение рассказа Майкл добавляет, что это реальная история. Ремарка кажется неуместной, но у нее есть все основания для появления.
Не секрет, что образ Джонни Фонтейна списан с известного своим «медовым» голосом Фрэнка Синатры. Причем вместе с историей, рассказанной Майклом Корлеоне. На заре карьеры Синатра подписал долгосрочный контракт с музыкантом и руководителем оркестра Томми Дорси, который впоследствии пришлось расторгать при посредничестве людей, связанных с мафией.
Апельсиновый намек
Апельсины являются одной из самых распространенных сельскохозяйственных культур на планете, кладезем витамина С, а также пасхалкой, щедро рассыпанной Копполой по всему пространству «Крестного отца». Появление этих фруктов на экране часто означает, что в ближайшее время кто-то из героев окажется на пороге смерти.
Наиболее яркий пример — сцена покушения на дона Вито. Когда люди Соллоццо нападают на главу семьи Корлеоне, он как раз покупает апельсины у уличного торговца. Правда, покушение оказывается неудачным. Но в большинстве других случаев примета срабатывает безотказно. Апельсины можно заметить на собрании глав пяти семейств и в столовой Джека Вольца. Ими закусывает перед сердечным приступом дон Вито, а в начале фильма ими угощается Лука Брази, не доживший даже до середины картины.
Деревянная примета времени
Действие «Крестного отца» начинается в 1945 году, сразу после завершения Второй мировой войны. Каждый кадр фильма пронизан духом эпохи: модные прически, женские шляпки, пиджаки с широкими плечами, роскошные автомобили с обилием хромированных деталей. Правда, иногда вместо блестящих бамперов на экране появляются машины, у которых эти элементы выполнены из дерева.
Разумеется, это произошло не из-за экономии бюджета или нехватки аутентичных автомобилей, а в качестве исторической детали. Машины с деревянными элементами кузова были широко распространены в США в послевоенные годы. Во время войны многие материалы направлялись на нужды армии, поэтому производителям и владельцам автомобилей приходилось искать альтернативные решения.
Работа по профилю
Хотя фильм «Крестный отец» рассказывает о жизни мафиозного клана Корлеоне, настоящие представители мафии в съемках участия не принимали. За одним исключением. Им стал актер Алекс Рокко, сыгравший еврейского гангстера Мо Грина, который отказывается продать свою долю игорного бизнеса в Неваде семье Корлеоне.
Сам Рокко в молодости был связан с криминальной средой Бостона. Против него выдвигались обвинения в организации незаконных азартных игр и убийстве, однако доказать удалось лишь участие в разгроме закусочной. После выхода из тюрьмы он переехал в Калифорнию и стал актером. В свою очередь персонаж Мо Грин является отсылкой к знаменитому американскому гангстеру Багси Сигелу, который занимался игорным бизнесом в Неваде и, как его экранный двойник, был убит выстрелом в глаз.
Семья превыше всего
Криминальный по своей сути «Крестный отец» помимо всего прочего продвигает, пусть и своеобразно, семейные ценности. Семья стоит на первом месте для членов клана Корлеоне, о чем они не устают напоминать. Эту идею дополнительно подчеркнул режиссер фильма Фрэнсис Форд Коппола, сумевший найти роли в картине для множества своих родственников.
Самую заметную роль сыграла сестра Копполы Талия Шайр, воплотившая на экране Конни Корлеоне. Ее новорожденного сына, крестным которого в финале становится Майкл, сыграла дочь режиссера София Коппола. Отца режиссер снял в роли музыканта, играющего на пианино. Также в небольших ролях появились мать, жена и оба сына Копполы.