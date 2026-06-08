Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Эмили Блант заговорила по-русски в фильме Спилберга

В ленте «День разоблачения» актриса говорит почти без акцента
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «День разоблачения»
Кадр из фильма «День разоблачения»

Эмили Блант сыграла одну из главных ролей в новом фильме Стивена Спилберга «День разоблачения». В появившемся в сети фрагменте актриса отчетливо говорит по-русски, причем почти без акцента.

«Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда», — произносит ее героиня, обращаясь к другому персонажу.

Известно, что 43-летняя Эмили Блант сама выучила фразы на русском языке и отказалась от использования искусственного интеллекта.

«День разоблачения» — фантастический фильм Стивена Спилберга. Эмили Блант играет ведущую прогноза погоды по имени Маргарет Фэрчайлд, которая одной из первых сталкивается с инопланетной сущностью. Также в картине заняты Джош О’Коннор и Колин Ферт.

В мировой прокат фильм выходит 11 июня.

Ранее Эмили Блант призналась, что боится ИИ.