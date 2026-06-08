Эмили Блант сыграла одну из главных ролей в новом фильме Стивена Спилберга «День разоблачения». В появившемся в сети фрагменте актриса отчетливо говорит по-русски, причем почти без акцента.
«Ума не приложу, что нам делать, Джексон, правда», — произносит ее героиня, обращаясь к другому персонажу.
Известно, что 43-летняя Эмили Блант сама выучила фразы на русском языке и отказалась от использования искусственного интеллекта.
«День разоблачения» — фантастический фильм Стивена Спилберга. Эмили Блант играет ведущую прогноза погоды по имени Маргарет Фэрчайлд, которая одной из первых сталкивается с инопланетной сущностью. Также в картине заняты Джош О’Коннор и Колин Ферт.
В мировой прокат фильм выходит 11 июня.
Ранее Эмили Блант призналась, что боится ИИ.