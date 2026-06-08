«День разоблачения» — фантастический фильм Стивена Спилберга. Эмили Блант играет ведущую прогноза погоды по имени Маргарет Фэрчайлд, которая одной из первых сталкивается с инопланетной сущностью. Также в картине заняты Джош О’Коннор и Колин Ферт.