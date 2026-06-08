Фильм «Лед» заработал $3,3 млн за пределами России

Компания Art Pictures Distribution в честь своего 9-летия поделилась результатами работы. Проекты студии успешно выходят не только в России, но и за рубежом — за последний год их показали в 90 странах.
Лидером по зарубежным сборам дистрибьютор назвал спортивную мелодраму «Лед», режиссером которой выступил Олег Трофим. За пределами России фильм заработал 3,3 млн долларов. Больше всего денег принес прокат в Китае — там проект получил $2,7 млн сборов. Также его много смотрели в Южной Корее, Сербии и странах Балтии.
Второе место занимает «Код апокалипсиса» от режиссера Вадима Шмелева, который собрал за рубежом $2,4 млн. Успешным оказался и боевик «Красный шелк» Андрея Волгина — только в китайском прокате он заработал 1,8 млн долларов.
Хорошую кассу за границей неизменно собирают работы Федора Бондарчука. Так, экранизация романа братьев Стругацких «Обитаемый остров» заработала $1,9 млн. Фантастический блокбастер «Притяжение» собрал $1,4 млн. Почти таким же успешным стал и его сиквел «Вторжение». Военная драма «9 рота» и комедия «Жара» тоже собрали больше $1 млн.
Отдельного внимания заслуживает недавняя экранизация «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Премьера состоялась 1 января 2026 года, и проект уже продали в 50 странах. Он станет первым фильмом компании, который выйдет в широкий прокат на рынках Ближнего Востока.
Ранее стало известно, что «Буратино» показали европейским зрителям в Каннах.