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Фильм «Лед» заработал $3,3 млн за пределами России

Картина стала лидером по зарубежным сборам среди всех проектов Art Pictures Distribution
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Лед»
Кадр из фильма «Лед»

Компания Art Pictures Distribution в честь своего 9-летия поделилась результатами работы. Проекты студии успешно выходят не только в России, но и за рубежом — за последний год их показали в 90 странах.

Лидером по зарубежным сборам дистрибьютор назвал спортивную мелодраму «Лед», режиссером которой выступил Олег Трофим. За пределами России фильм заработал 3,3 млн долларов. Больше всего денег принес прокат в Китае — там проект получил $2,7 млн сборов. Также его много смотрели в Южной Корее, Сербии и странах Балтии.

Второе место занимает «Код апокалипсиса» от режиссера Вадима Шмелева, который собрал за рубежом $2,4 млн. Успешным оказался и боевик «Красный шелк» Андрея Волгина — только в китайском прокате он заработал 1,8 млн долларов.

Кадр из фильма «Красный шелк»
Кадр из фильма «Красный шелк»

Хорошую кассу за границей неизменно собирают работы Федора Бондарчука. Так, экранизация романа братьев Стругацких «Обитаемый остров» заработала $1,9 млн. Фантастический блокбастер «Притяжение» собрал $1,4 млн. Почти таким же успешным стал и его сиквел «Вторжение». Военная драма «9 рота» и комедия «Жара» тоже собрали больше $1 млн.

Отдельного внимания заслуживает недавняя экранизация «Буратино» режиссера Игоря Волошина. Премьера состоялась 1 января 2026 года, и проект уже продали в 50 странах. Он станет первым фильмом компании, который выйдет в широкий прокат на рынках Ближнего Востока. 

Ранее стало известно, что «Буратино» показали европейским зрителям в Каннах. 