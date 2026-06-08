Все изменилось в 2013 году, когда он познакомился с адвокатом по правам человека Амаль Аламуддин. Уже в сентябре 2014 года пара сыграла свадьбу в Венеции, а в 2017-м у супругов родились близнецы Элла и Александр. Сегодня Клуни не раз признается, что встреча с Амаль стала главным событием его жизни.