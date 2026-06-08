Джордж Клуни
Звезда сериала «Скорая помощь», фильмов «От заката до рассвета» и «Одиннадцать друзей Оушена» долгие годы носил репутацию самого известного холостяка Голливуда. Казалось, Клуни искренне наслаждается свободой и не собирается связывать себя узами брака.
Все изменилось в 2013 году, когда он познакомился с адвокатом по правам человека Амаль Аламуддин. Уже в сентябре 2014 года пара сыграла свадьбу в Венеции, а в 2017-м у супругов родились близнецы Элла и Александр. Сегодня Клуни не раз признается, что встреча с Амаль стала главным событием его жизни.
Мэтт Дэймон
Один из самых успешных актеров и сценаристов Голливуда познакомился со своей будущей женой Лучаной Барросо в 2003 году в Майами. Она работала барменом, а Дэймон находился в городе на съемках фильма. Их знакомство быстро переросло в серьезные отношения.
В 2005 году пара поженилась. Мэтт воспитывает дочь Лучаны от предыдущего брака как родную, а позже у супругов родились еще три дочери. Дэймон и Барросо считаются одной из самых закрытых пар Голливуда и крайне редко выставляют личную жизнь напоказ.
Роберт Дауни-мл.
В молодости Роберт Дауни-мл. был известен не только своими ролями, но и многочисленными скандалами, зависимостями и проблемами с законом. Его первый брак распался, а карьера несколько раз оказывалась под угрозой.
Переломным моментом стала встреча с продюсером Сьюзан Левин на съемках фильма «Готика» в 2003 году. Ради нее актер окончательно изменил свою жизнь и сумел справиться с зависимостями. В 2005 году они поженились, а сегодня воспитывают сына Экстона и дочь Эйври. Сам Дауни неоднократно говорил, что именно Сьюзан помогла ему начать новую главу жизни.
Том Хэнкс
Том Хэнкс и Рита Уилсон познакомились еще в начале 1980-х, однако роман между ними начался лишь спустя несколько лет. Ради отношений с Ритой актер решился на серьезные перемены в личной жизни и в 1988 году женился на ней.
За годы совместной жизни супруги пережили множество испытаний, включая борьбу Риты с онкологическим заболеванием. Они вырастили двоих сыновей и по-прежнему считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Сам Хэнкс не раз говорил, что счастливый брак требует ежедневной работы и взаимного уважения.
Мэттью Макконахи
В 1990-х и начале 2000-х Мэттью Макконахи считался одним из главных сердцеедов Голливуда. Его романы с известными актрисами и моделями регулярно становились предметом обсуждения в прессе.
Все изменилось после знакомства с бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Позже актер признавался, что практически сразу понял: встретил особенного человека. Пара поженилась в 2012 году и сегодня воспитывает троих детей. Макконахи неоднократно отмечал, что именно Камила помогла ему пересмотреть многие жизненные приоритеты.
Райан Рейнольдс
После развода со Скарлетт Йоханссон многие сомневались, что Райан Рейнольдс когда-нибудь сможет построить по-настоящему крепкие отношения. Однако судьба приготовила ему встречу с Блейк Лайвли.
Они познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь» и вскоре начали встречаться. В 2012 году актеры поженились, а сейчас воспитывают четверых детей. Их союз считается одним из самых гармоничных в Голливуде, а поклонники особенно любят фирменное чувство юмора супругов и их дружеские подшучивания друг над другом.
Курт Рассел
Курт Рассел и Голди Хоун вместе уже более сорока лет, хотя официально так и не зарегистрировали отношения. Они познакомились еще в 1960-х, но роман начался только спустя много лет — во время съемок фильма «Пересменка» в 1983 году.
Голди неоднократно объясняла, что отсутствие штампа в паспорте никогда не мешало их счастью. Рассел сумел найти общий язык с детьми актрисы от предыдущего брака и стал для них настоящим отцом. Сегодня их союз считается одним из самых долгих и крепких в мире кино.
Эштон Кутчер
Эштон Кутчер и Мила Кунис познакомились подростками на съемках сериала «Шоу 70-х». Тогда между ними не возникло серьезных отношений, и каждый пошел своей дорогой.
Спустя годы судьба вновь свела их вместе. После случайной встречи в 2012 году старые чувства вспыхнули с новой силой. В 2015 году актеры поженились, а сейчас воспитывают дочь Уайетт и сына Димитрия. Их история стала одним из самых известных примеров того, как дружба может перерасти в настоящую любовь.
Майкл Дуглас
Когда Майкл Дуглас начал встречаться с Кэтрин Зетой-Джонс, многие скептически относились к этим отношениям. Их разделяла разница в возрасте в 25 лет, а сам актер имел репутацию убежденного ловеласа.
Однако время доказало обратное. Супруги вместе уже более четверти века, воспитали двоих детей и пережили немало испытаний, включая борьбу Дугласа с онкологическим заболеванием и проблемы со здоровьем у Кэтрин. Несмотря на регулярные слухи о разводе, они продолжают оставаться вместе.
Мэттью Бродерик
Пока Кэрри Брэдшоу искала любовь на экране, исполнительница этой роли Сара Джессика Паркер давно нашла ее в реальной жизни. С 1997 года актриса счастлива замужем за Мэттью Бродериком, звездой фильма «Инспектор Гаджет».
Супруги воспитывают троих детей — сына Джеймса и близнецов Мэрион и Табиту. За годы брака Бродерик не раз демонстрировал редкое для Голливуда отсутствие ревности к успеху супруги и всегда поддерживал ее карьеру. Именно поэтому их союз многие считают одним из самых устойчивых в индустрии.