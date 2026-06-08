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Младшая сестра Полины Гухман снимается с Кологривым в киносказке: первые кадры

Начались съемки фильма «Царевна-лягушка 3» — новой главы сказочной приключенческой франшизы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Леон Кемстач, Элина Гухман, Александр Амиров и Никита Кологривый на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»
Леон Кемстач, Элина Гухман, Александр Амиров и Никита Кологривый на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»

Стартовали съемки киносказки для всей семьи «Царевна-лягушка 3». В приквеле снимаются Никита Кологривый в роли Кощея, 17-летняя Элина Гухман (младшая сестра Полины Гухман) в образе царевны и звезда «Слова пацана» Леон Кемстач в роли царевича. На этот раз героев отправят в Древнюю Русь.

Никита Кологривый на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»
Никита Кологривый на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»

По сюжету, много лет назад могущественный царь велел сыновьям выпустить стрелы из луков и найти невест там, где они упадут. Стрелу младшего сына Алексея подняла прекрасная царевна Аленушка из соседнего царства. Между молодыми людьми с первого взгляда вспыхнули искренние чувства — казалось, впереди их ждет счастливая жизнь. Но судьба распорядилась иначе: поцелуй истинной любви превратил Аленушку в лягушку…

Леон Кемстач и Элина Гухман на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»
Леон Кемстач и Элина Гухман на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»

«Моя героиня, Аленушка, верит в любовь и всегда следует своему сердцу. Несмотря на нежность и романтичность, она очень сильная и смелая. Я думаю, сказки нужны не только детям. Они напоминают нам о самых важных вещах: доброте, верности, любви и вере в чудо. А это именно то, чего порой так не хватает в реальной жизни», — рассказала Элина Гухман о своей героине.

Элина Гухман на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»
Элина Гухман на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»

По словам режиссера Александра Амирова, фильм в первую очередь — романтическая история о первой любви в красивых интерьерах старой Руси. При этом, отмечает постановщик, Кощей возвращается в прошлое и встречается с той, кто впервые разбила его сердце.

К своим ролям вернутся также Дарья Блохина, Алиса Руденко, Светлана Пермякова и Ангелина Добророднова. Актерский состав пополнят новые персонажи в исполнении Филиппа Бледного, Макса Климки и Анастасии Бактимировой.

Алиса Руденко на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»
Алиса Руденко на съемках фильма «Царевна-лягушка 3»

Производством занимается кинокомпания «Наше кино». В широкий прокат фильм выйдет в 2027 году.