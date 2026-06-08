«Моя героиня, Аленушка, верит в любовь и всегда следует своему сердцу. Несмотря на нежность и романтичность, она очень сильная и смелая. Я думаю, сказки нужны не только детям. Они напоминают нам о самых важных вещах: доброте, верности, любви и вере в чудо. А это именно то, чего порой так не хватает в реальной жизни», — рассказала Элина Гухман о своей героине.