Мать Ивана Янковского Фандера показала новорожденного внука

Диана Пожарская и Иван Янковский снова стали родителями 4 июня 2026 года. Мальчик появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино». Уже известно, что его назвали Давид. Их первенца зовут в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.