Мать Ивана Янковского Фандера показала новорожденного внука

7 июня стало известно, что Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская во второй раз стали родителями. Мать актера Оксана Фандера поделилась снимком новорожденного внука.
На фотографии из роддома ребенок спит в кроватке. Рядом подписчики заметили его обнимающихся маму и старшего брата Олега.
«Все размыто, кроме любви... Люблю бесконечно», — написала Фандера.
Актрису тепло поздравили подруги Мария Миронова и Ксения Раппопорт: «Оксана, дорогая, поздравляю!», «Счастье! Поздравляю».
Диана Пожарская и Иван Янковский снова стали родителями 4 июня 2026 года. Мальчик появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино». Уже известно, что его назвали Давид. Их первенца зовут в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского.
Ранее Пожарская поделилась романтичными фото с мужем.