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Мать Ивана Янковского Фандера показала новорожденного внука

Оксана Фандера поделилась снимком из роддома
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Иван Янковский
Иван ЯнковскийИсточник: Соцсети

7 июня стало известно, что Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская во второй раз стали родителями. Мать актера Оксана Фандера поделилась снимком новорожденного внука.

На фотографии из роддома ребенок спит в кроватке. Рядом подписчики заметили его обнимающихся маму и старшего брата Олега. 

«Все размыто, кроме любви... Люблю бесконечно», — написала Фандера.

Диана Пожарская с сыновьями / фото: соцсети
Диана Пожарская с сыновьями / фото: соцсети

Актрису тепло поздравили подруги Мария Миронова и Ксения Раппопорт: «Оксана, дорогая, поздравляю!», «Счастье! Поздравляю». 

Диана Пожарская и Иван Янковский снова стали родителями 4 июня 2026 года. Мальчик появился на свет в подмосковном госпитале «Лапино». Уже известно, что его назвали Давид. Их первенца зовут в честь знаменитого деда — актера Олега Янковского

Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети
Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети

Ранее Пожарская поделилась романтичными фото с мужем. 