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Актер Джон Си Райли пытался отговорить ДиКаприо от роли в «Титанике»: «Корабль потонет»

По словам актера, ДиКаприо в это время мог сняться совсем в другом фильме
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Джон Си Райли
Джон Си РайлиИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джон Си Райли рассказал в подкасте Where Everybody Knows Your Name, как пытался убедить Леонардо ДиКаприо отказаться от роли в «Титанике» Джеймса Кэмерона.

На тот момент Райли был «неразлучен» с режиссером Полом Томасом Андерсоном после работы над его дебютной картиной «Роковая восьмерка». Андерсон как раз готовил «Ночи в стиле буги», и Райли взялся уговорить ДиКаприо сниматься у друга.

«Послушай, Лео, позволь мне кое-что тебе сказать. „Титаник“ — это фильм о корабле, который тонет. Все знают, что корабль потонет. Никого не будет волновать, кто на борту», — вспоминает Райли свои слова.

Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник»
Леонардо ДиКаприо в фильме «Титаник»Источник: Legion-Media.ru

Однако агенты ДиКаприо убедили его, что проект Кэмерона — «действительно большой фильм». Леонардо прислушался к ним. Итог известен: «Титаник» собрал в мировом прокате 1,84 миллиарда долларов, стал самым кассовым фильмом в истории и удерживал этот рекорд 12 лет.

Ранее сообщалось, что Леонардо ДиКаприо впервые задумался о детях.