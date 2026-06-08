«А разве это не круто? Что каждое наше действие обсуждается. Мне кажется, это показывает, что мы очень интересуем людей. То, что людям интересно абсолютно все. Мне кажется, это победа. Мне кажется, это то, к чему все стремятся. Поэтому я точно из-за этого не расстраиваюсь», — заявила Анна.