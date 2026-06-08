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Анна Пересильд рада, что ее личную жизнь обсуждают: «Это победа»

17-летняя актриса не против внимания к ее роману с 20-летним Дмитриенко
Соня Жарова
Автор Кино Mail

17-летняя Анна Пересильд высказалась о шумихе вокруг ее отношений с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко. Своими мыслями она поделилась на «Премии Муз-ТВ 2026» в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Юная звезда не видит в повышенном интересе аудитории ничего плохого. Напротив, она считает это признаком успеха.

«А разве это не круто? Что каждое наше действие обсуждается. Мне кажется, это показывает, что мы очень интересуем людей. То, что людям интересно абсолютно все. Мне кажется, это победа. Мне кажется, это то, к чему все стремятся. Поэтому я точно из-за этого не расстраиваюсь», — заявила Анна.

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: Мария Ахметзянова
Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: Мария Ахметзянова

Впрочем, актриса признала – ей нравятся не все комментарии в социальных сетях: «Да, иногда это бывает как-то неприятно, неприятные какие-то обсуждения. Но опять же, все неприятное, все нехорошее — как бы так у нас устроено, к сожалению, приносит всегда больше популярность, чем что-то хорошее». 

Роман Анны Пересильд и Вани Дмитриенко длится около года, при этом сами они его публично не подтверждали. В конце мая актриса отметила свое 17-летие в кругу семьи и друзей, а Ваня Дмитриенко устроил ей необычный сюрприз