Жена Александра Петрова показала, как они отдыхают в Италии

Александр Петров встретил Викторию несколько лет назад. Как рассказывал сам актер, их знакомство случилось на улице, а спустя несколько свиданий он сделал девушке предложение. Вскоре они поженились. В апреле 2025 года Виктория родила от Петрова сына Федора.