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Жена Александра Петрова показала, как они отдыхают в Италии

Виктория и Александр путешествуют по Европе
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Александр Петров и Виктория Антонова, фото: пресс-служба
Александр Петров и Виктория Антонова, фото: пресс-служба

Актер Александр Петров и его супруга Виктория продолжают путешествовать по Европе. В конце мая пара отправилась в Венгрию, а теперь добралась до Италии. Отдыхать они поехали без своего сына Федора.

Супруга 37-летнего актера поделилась с подписчиками фотографиями из Рима.

«Полное белиссимо! Римские каникулы втроем: с любимым и прыщом на половину лба, решила не замазывать», — подписала кадры на фоне Колизея 24-летняя Виктория.

Александр Петров с женой Викторией / фото: соцсети
Александр Петров с женой Викторией / фото: соцсети
Жена Александра Петрова / фото: соцсети
Жена Александра Петрова / фото: соцсети

Александр Петров встретил Викторию несколько лет назад. Как рассказывал сам актер, их знакомство случилось на улице, а спустя несколько свиданий он сделал девушке предложение. Вскоре они поженились. В апреле 2025 года Виктория родила от Петрова сына Федора.

Ранее Александр Петров исполнил мечту и побывал на финале Лиги чемпионов. 