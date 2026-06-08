Жена Александра Петрова показала, как они отдыхают в Италии

Актер Александр Петров и его супруга Виктория продолжают путешествовать по Европе. В конце мая пара отправилась в Венгрию, а теперь добралась до Италии. Отдыхать они поехали без своего сына Федора.
Супруга 37-летнего актера поделилась с подписчиками фотографиями из Рима.
«Полное белиссимо! Римские каникулы втроем: с любимым и прыщом на половину лба, решила не замазывать», — подписала кадры на фоне Колизея 24-летняя Виктория.
Александр Петров встретил Викторию несколько лет назад. Как рассказывал сам актер, их знакомство случилось на улице, а спустя несколько свиданий он сделал девушке предложение. Вскоре они поженились. В апреле 2025 года Виктория родила от Петрова сына Федора.
Ранее Александр Петров исполнил мечту и побывал на финале Лиги чемпионов.