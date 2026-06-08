В 1991 году Степан Михалков вместе с Федором Бондарчуком основал студию Art Pictures Group, которая стала одной из первых российских компаний, специализирующихся на производстве музыкальных клипов и рекламных роликов. Студия сотрудничала со многими популярными артистами, среди которых Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров. Позже компания начала работать и над полнометражными фильмами. В разные годы Степан Михалков принимал участие в создании картин «В движении», «Гололед», «Девятая рота» и «Степка». Кроме того, он выступал организатором и режиссером фестиваля видеоклипов «Поколение».