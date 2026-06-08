Никита Сергеевич Михалков женат дважды. Его первой супругой стала актриса Анастасия Вертинская. В этом браке у режиссера родился сын Степан. Во второй раз Михалков женился в 1973 году. Его супругой стала Татьяна Соловьева, впоследствии взявшая фамилию мужа. В этом браке родились трое детей: дочь Анна (1974), сын Артем (1975) и дочь Надежда (1986).
Все четверо детей Никиты Михалкова выросли на виду у публики. При этом судьба каждого из них сложилась по-своему: Степан занялся предпринимательской деятельностью, а Анна, Артем и Надежда связали свою жизнь с кино и телевидением.
Сын Степан
Старший сын Никиты Михалкова, Степан, родился 24 сентября 1966 года в Москве в браке режиссера с актрисой Анастасией Вертинской. Окончил Московскую художественную школу, а после получения среднего образования прошел срочную службу в морских частях пограничных войск СССР на острове Русский на Дальнем Востоке. Вернувшись из армии, Степан поступил в Институт иностранных языков, где проучился три года. Затем окончил Московскую киношколу.
В кино Степан Михалков впервые появился еще в детстве, снявшись в эпизоде фильма своего отца «Свой среди чужих, чужой среди своих». Позднее сыграл несколько небольших ролей, в том числе в картине «Автостоп» (1990), фильме «Стреляющие ангелы» (1993) и короткометражке «Остановка» (1998). Однако гораздо большего успеха он добился как продюсер.
В 1991 году Степан Михалков вместе с Федором Бондарчуком основал студию Art Pictures Group, которая стала одной из первых российских компаний, специализирующихся на производстве музыкальных клипов и рекламных роликов. Студия сотрудничала со многими популярными артистами, среди которых Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров. Позже компания начала работать и над полнометражными фильмами. В разные годы Степан Михалков принимал участие в создании картин «В движении», «Гололед», «Девятая рота» и «Степка». Кроме того, он выступал организатором и режиссером фестиваля видеоклипов «Поколение».
Еще одним важным направлением его деятельности стал ресторанный бизнес. В 2001 году Степан Михалков совместно с Федором Бондарчуком и Аркадием Новиковым открыл ресторан «Vаниль». Впоследствии в число его проектов вошли рестораны «Вертинский», «Ветерок», Casual и Lemoncello, сеть кафе-пекарен «Хлеб & Co», а также открытое в 2021 году «Гранд Кафе 12».
Первой супругой Степана Михалкова была модель Алла Сивакова. В этом браке родились трое детей — дочь Александра и сыновья Василий и Петр. После развода в 2008 году Степан Михалков женился на модели Елизавете Ильиной. В 2017 году у пары родился сын Лука.
Дочь Анна
Анна Михалкова родилась 14 мая 1974 года в Москве. После окончания школы в течение двух лет изучала историю искусств в Швейцарии и Италии. Вернувшись в Россию, поступила на актерский факультет ВГИКа, который окончила в 1997 году. Позднее Анна продолжила образование на юридическом факультете МГИМО по специальности «Международное право», однако диплом этого вуза не получила.
Широкой публике Анна Михалкова была знакома еще с детства благодаря документальному фильму Никиты Михалкова «Анна: от 6 до 18». На протяжении 12 лет режиссер задавал дочери одни и те же вопросы, фиксируя изменения в ее взглядах и восприятии окружающего мира. Картина получила международное признание и была отмечена призом «Серебряный голубь» на кинофестивале документального кино в Лейпциге.
В кино Анна дебютировала в 1987 году, появившись в эпизодической роли в фильме своего отца «Очи черные». В дальнейшем она продолжила актерскую карьеру, снявшись в картинах «Первая любовь», «Ревизор» и «Сибирский цирюльник». Со временем Анна Михалкова стала одной из самых востребованных российских актрис, а ее фильмография пополнилась десятками работ в кино и на телевидении.
С 2002 года Анна Михалкова ведет телепередачу «Спокойной ночи, малыши!». Также она занимается продюсированием. В разные годы при ее участии были созданы фильмы «Скажи Лео», «Я» и «Без мужчин».
За годы работы она стала обладательницей ряда престижных наград, в том числе шести премий «Золотой орел», кинопремии «Ника» за роль второго плана в фильме «Живи и помни», а также премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.
Анна Михалкова замужем за предпринимателем Альбертом Баковым. В семье трое детей: сыновья Андрей и Сергей, а также дочь Лидия.
Сын Артем
Артем Михалков родился 8 декабря 1975 года в Москве. С миром кино познакомился еще в раннем детстве: в трехлетнем возрасте он снялся в фильме своего дяди Андрея Кончаловского «Сибириада», а спустя несколько лет появился в картине отца «Очи черные».
После школы Артем Михалков решил связать свою жизнь с кинематографом и поступил на режиссерский факультет ВГИКа, где обучался в мастерской режиссера Марлена Хуциева. В 1998 году окончил вуз.
Артем Михалков снимался в фильмах и сериалах «Сибирский цирюльник», «Участок», «72 метра», «9 рота», «Утомленные солнцем 2: Предстояние», «Духless» и многих других. Однако со временем его деятельность вышла далеко за рамки актерской профессии.
В качестве режиссера Артем Михалков дебютировал с короткометражным фильмом «Остановка», который был отмечен наградами на нескольких международных кинофестивалях. Позднее снял документальный фильм «Страсти по России», новеллу «Job — Работа» для киноальманаха «Москва, я люблю тебя!», романтическую комедию «Ставка на любовь» и спортивную драму «Мистер Нокаут», посвященную олимпийскому чемпиону по боксу Валерию Попенченко. В 2015 году режиссер также представил документальную картину «Сложно ли быть Михалковым?», посвященную своему отцу.
Помимо работы в кино Артем Михалков участвовал в телевизионных проектах. В разные годы он был ведущим программ «Новый год на Первом. Новогодний детектив», «Легенды видеосалонов», а также принимал участие в популярных шоу «Цирк со звездами», «Ледниковый период», «Танцы со звездами» и «Полиглот».
В 2001 году Михалков основал компанию «Кинодом», которая занималась производством фильмов и видеороликов. Кроме того, с 2013 по 2018 год он возглавлял Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» в Омске, а также участвовал в работе общественных советов при МВД России и Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве. В апреле 2025 года Артем Михалков был назначен генеральным продюсером кинокомпании 1-2-3 Production, входящей в холдинг «Газпром-Медиа».
За вклад в развитие отечественного кинематографа был удостоен ряда профессиональных наград. В 2023 году Артем Михалков получил медаль «За труды в культуре и искусстве».
Первой супругой Артема Михалкова была Дарья Михалкова, с которой он познакомился во время учебы во ВГИКе. В 2002 году у пары родилась дочь Наталья. После развода в 2013 году режиссер вновь женился. Его избранницей стала Дарья Баженова. В этом браке родились сын Александр и дочери Вера и Любовь.
Дочь Надежда
Надежда Никитична Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в Москве. С раннего возраста Надежда была связана с кинематографом. Ее дебют в кино состоялся в 1994 году, когда она сыграла роль Нади — дочери комдива Котова — в фильме своего отца «Утомленные солнцем». Картина получила международное признание, в том числе Гран-при Каннского кинофестиваля и премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
В дальнейшем Надежда продолжила сниматься в кино. Среди ее ранних работ — фильм «Сибирский цирюльник» (1998) и роль в картине «Президент и его внучка» (1999), где она сыграла сразу двух сестер-близнецов. Позднее фильмография Надежды Михалковой пополнилась проектами «Любовь с акцентом», «Заложники», «Людмила Гурченко», «Мертвое озеро» и другими.
В 2008 году Надежда окончила факультет международной журналистики МГИМО. Параллельно с актерской деятельностью она начала развивать себя как режиссер. Ее режиссерским дебютом стал сериал «Чурросы». В 2018 году вышел полнометражный фильм «Проигранное место». В 2019 году она представила короткометражную работу One Mango, Please, отмеченную премией «Золотой орел». В 2022 году состоялась премьера сериала «Номинация», в котором Надежда выступила как режиссер и исполнительница одной из главных ролей. В 2025 году она представила драму «Огненный мальчик».
Помимо кино, Надежда Михалкова работала в театре: в 2010 году она дебютировала на сцене в спектакле «Утиная охота» в «Другом театре». Также она участвовала в телевизионных проектах, в том числе в таких программах, как «Правила стиля», шоу «Ледниковый период». Также она входила в состав жюри проекта «Перепой звезду!».
В 2010 году Надежда Михалкова вышла замуж за режиссера Резо Гигинеишвили. В браке родились двое детей — дочь Нина и сын Иван. В 2017 году супруги развелись.