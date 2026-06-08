Американский актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал выставил на продажу свою недвижимость в Подмосковье. Причина — желание перебраться в более просторное жилье. Подробностями он поделился с агентством ТАСС.
По словам артиста, все дело в естественной потребности сменить обстановку на более комфортную. Сам Сигал описал ситуацию лаконично, не раскрывая деталей: «Я просто увеличиваю размеры жилья».
Дом Сигала расположен на Рублевке. Информация о том, что особняк площадью 500 квадратных метров ищет нового владельца, появилась еще в конце января.
В состав поместья входят двухэтажный дом, гараж на две машины и гостевой флигель. На участке также есть баня и беседка-барбекю.