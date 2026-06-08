В Московской кинокомиссии создали международное подразделение

«С учетом усиления трека, связанного с международной кооперацией, мы внутри Московской кинокомиссии создали отдельное подразделение для поддержки именно международных компаний. Оно персонально будет работать именно с такими компаниями, которые будут приходить снимать в Москве или снимать совместные проекты», — сказал Фурсин.