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В Московской кинокомиссии создали международное подразделение

Сайт кинокомиссии сейчас доступен на шести иностранных языках
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Отдельное подразделение для помощи международным кинокомпаниям в организации съемок в российской столице создано в Московской кинокомиссии. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«С учетом усиления трека, связанного с международной кооперацией, мы внутри Московской кинокомиссии создали отдельное подразделение для поддержки именно международных компаний. Оно персонально будет работать именно с такими компаниями, которые будут приходить снимать в Москве или снимать совместные проекты», — сказал Фурсин.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры, сайт кинокомиссии сегодня доступен на шести иностранных языках.

Столичную кинокомиссию создали по поручению мэра Москвы. Она помогает согласовать съемки на улицах столицы, наладить работу с городскими структурами, получить разрешения и организовать процесс так, чтобы не мешать жителям мегаполиса.