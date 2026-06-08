Коллеги уже начали делиться воспоминаниями в соцсетях. Сара Мишель Геллар написала: «[В „Баффи“ моя героиня говорила:] „Скажите Джайлзу, что я все поняла и со мной все ок“, но сейчас я совсем не в порядке и не могу разобраться в себе. Но я точно знаю, как сильно мне повезло, что я знала тебя».