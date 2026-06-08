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Умер британский актер Энтони Хэд, известный по роли в «Баффи»

Ему было 72 года
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Энтони Хэд
Энтони ХэдИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Энтони Хэд скончался на 73-м году жизни. Как сообщает издание NME со ссылкой на дочерей артиста, он умер в кругу семьи. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией.

Энтони Хэд родился в 1954 году в Лондоне. В 1980-х он начал сниматься в рекламе, а мировую известность ему принесла роль Руперта Джайлза в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Энтони Хэд и Сара Мишель Геллар
Энтони Хэд и Сара Мишель ГелларИсточник: Legion-Media.ru

За свою карьеру Хэд появился в таких проектах, как «Тед Лассо», «Маленькая Британия», «Доктор Кто», «Бриджертоны» и «Джонатан Крик». Среди его киноработ — «Железная леди» с Мэрил Стрип, «Перси Джексон и море чудовищ», «Доводы рассудка» и «Генетическая опера».

Коллеги уже начали делиться воспоминаниями в соцсетях. Сара Мишель Геллар написала: «[В „Баффи“ моя героиня говорила:] „Скажите Джайлзу, что я все поняла и со мной все ок“, но сейчас я совсем не в порядке и не могу разобраться в себе. Но я точно знаю, как сильно мне повезло, что я знала тебя».

Ранее Сара Мишель Геллар почтила память другого коллеги по сериалу про Баффи.