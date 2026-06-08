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Ольга Дибцева рассказала, что никогда не будет играть матерей, потерявших детей

Актриса призналась, что боится притянуть в жизнь горе через экранные образы
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ольга Дибцева
Ольга ДибцеваИсточник: Алексей Молчановский

Ольга Дибцева, известная по ролям во франшизе «Холоп» и сериале «Нереалити», заявила, что навсегда отказалась от ролей в жестких драмах — особенно тех, где речь идет о потере детей. Об этом 39-летняя артистка откровенно рассказала в программе «“Судьба человека” с Борисом Корчевниковым».

По словам Дибцевой, в ее жизни не раз случалось так, что сыгранный образ вскоре начинал отражаться в реальности.

«Очень часто в моей жизни что-то случалось: я играю — и похожие вещи происходят в моей жизни. Поэтому сейчас, если мне предлагают какую-то жесткую драму, я отказываюсь», — поделилась актриса.

Особенно категорична Дибцева в отношении трагических материнских ролей.

«Для меня, например, женщина, потерявшая детей, — это табу. Я никогда в жизни это не сыграю, потому что я настолько этого боюсь, что смогу притянуть это в свою жизнь», — заявила она.

Ранее Ольга Дибцева рассказала, как ей пришлось съесть две курицы-гриль на съемках.