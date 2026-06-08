Ольга Дибцева, известная по ролям во франшизе «Холоп» и сериале «Нереалити», заявила, что навсегда отказалась от ролей в жестких драмах — особенно тех, где речь идет о потере детей. Об этом 39-летняя артистка откровенно рассказала в программе «“Судьба человека” с Борисом Корчевниковым».
По словам Дибцевой, в ее жизни не раз случалось так, что сыгранный образ вскоре начинал отражаться в реальности.
«Очень часто в моей жизни что-то случалось: я играю — и похожие вещи происходят в моей жизни. Поэтому сейчас, если мне предлагают какую-то жесткую драму, я отказываюсь», — поделилась актриса.
Особенно категорична Дибцева в отношении трагических материнских ролей.
«Для меня, например, женщина, потерявшая детей, — это табу. Я никогда в жизни это не сыграю, потому что я настолько этого боюсь, что смогу притянуть это в свою жизнь», — заявила она.
Ранее Ольга Дибцева рассказала, как ей пришлось съесть две курицы-гриль на съемках.