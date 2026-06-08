41-летняя исполнительница роли Чудо-женщины снялась в крошечном бикини

Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот опубликовала фото в купальнике. 41-летняя актриса позировала в крошечном бикини на бассейне и поделилась кадрами с отдыха в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Мое счастливое место», — отметила знаменитость.
Актриса — многодетная мать. Звезда в марте 2024 года сообщила в личном блоге о рождении четвертого ребенка. Актриса признавалась, что беременность протекала тяжело — на восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. Знаменитости поставили диагноз «церебральный венозный тромбоз». У артистки были головные боли, из-за которых она не могла встать с постели, поэтому обратилась за помощью к врачам. После операции актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает «мой свет».
Ранее Галь Гадот и Мила Кунис снялись в купальниках.