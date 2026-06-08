Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Холопа» заступилась за Аглаю Тарасову после скандала с наркотиками

Ольга Дибцева призналась, что очень переживала за подругу
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ольга Дибцева
Ольга ДибцеваИсточник: Legion-Media.ru

Ольга Дибцева рассказала о своих эмоциях по поводу задержания Аглаи Тарасовой. Актриса отметила, что очень переживала за подругу, с которой снималась вместе в фильме «Холоп 2».

«Не дай Бог такое никому пережить», — поделилась Дибцева в программе «“Судьба человека” с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия».

«Я просто знаю Аглаю и знаю, какой она потрясающий человек невероятной души, готовый всем помочь», — добавила 39-летняя актриса.

По словам Ольги Дибцевой, то, что Тарасова однажды сыграла в кино, перенеслось в ее жизнь. «Очень часто в моей жизни что-то случалось такое, мол, я вот играю, и похожие вещи происходят в моей жизни», – призналась звезда.

Аглая Тарасова на премьере сериала «Первая ракетка», фото: пресс-служба
Аглая Тарасова на премьере сериала «Первая ракетка», фото: пресс-служба

28 августа 2025 года актрису Аглаю Тарасову задержали в столичном аэропорту с вейпом с запрещенными веществами внутри. В итоге исполнительница получила три года условно, хотя изначально ей грозило до семи лет колонии. Тарасова пообещала, что впредь не будет нарушать закон, и не скрывала, что эта история заставила ее изрядно понервничать.

Ранее Аглая Тарасова объяснила, почему не худеет специально к лету.