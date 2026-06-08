28 августа 2025 года актрису Аглаю Тарасову задержали в столичном аэропорту с вейпом с запрещенными веществами внутри. В итоге исполнительница получила три года условно, хотя изначально ей грозило до семи лет колонии. Тарасова пообещала, что впредь не будет нарушать закон, и не скрывала, что эта история заставила ее изрядно понервничать.