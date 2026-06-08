Ольга Дибцева рассказала о своих эмоциях по поводу задержания Аглаи Тарасовой. Актриса отметила, что очень переживала за подругу, с которой снималась вместе в фильме «Холоп 2».
«Не дай Бог такое никому пережить», — поделилась Дибцева в программе «“Судьба человека” с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия».
«Я просто знаю Аглаю и знаю, какой она потрясающий человек невероятной души, готовый всем помочь», — добавила 39-летняя актриса.
По словам Ольги Дибцевой, то, что Тарасова однажды сыграла в кино, перенеслось в ее жизнь. «Очень часто в моей жизни что-то случалось такое, мол, я вот играю, и похожие вещи происходят в моей жизни», – призналась звезда.
28 августа 2025 года актрису Аглаю Тарасову задержали в столичном аэропорту с вейпом с запрещенными веществами внутри. В итоге исполнительница получила три года условно, хотя изначально ей грозило до семи лет колонии. Тарасова пообещала, что впредь не будет нарушать закон, и не скрывала, что эта история заставила ее изрядно понервничать.
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