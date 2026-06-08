Арзамасова поздравила Карпович со свадьбой: «Очень рада за Мирославу»

«Хочется поздравить от всей души Мирославу, потому что у нас очень нежные, родственные отношения. На протяжении многих лет мы работали бок о бок. Мне кажется, что нас, всех девчонок, с которыми мы играли сестер в кадре, уже можно назвать кармическими сестрами. Очень рада за Мирославу. Я думаю, ей решать, кто будет подружкой невесты. Мы просто будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече», — поделилась актриса.