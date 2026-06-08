Российское кино все чаще экспериментирует с жанрами, объединяя исторические мотивы, фантастику и романтические истории. Именно таким проектом стала «Касса невест» — приключенческая комедия, вдохновленная реальными фактами из истории дореволюционной России. Зрителей ждут путешествия между эпохами, охота за мистической реликвией и история любви, способная изменить судьбу героев. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Касса невест» и другие подробности о проекте.