Российское кино все чаще экспериментирует с жанрами, объединяя исторические мотивы, фантастику и романтические истории. Именно таким проектом стала «Касса невест» — приключенческая комедия, вдохновленная реальными фактами из истории дореволюционной России. Зрителей ждут путешествия между эпохами, охота за мистической реликвией и история любви, способная изменить судьбу героев. В статье рассказываем, когда выйдет фильм «Касса невест» и другие подробности о проекте.
Когда выйдет фильм «Касса невест»
Фильм «Касса невест» выйдет в российский прокат 2 июля 2026 года. Картина рассчитана на зрителей старше 16 лет и станет одной из заметных летних премьер отечественного кинематографа.
Производством проекта занималась Киностудия Горького. Создатели позиционируют фильм как масштабное развлекательное кино, сочетающее элементы романтической комедии, приключений, фантастики и костюмированной исторической драмы. Судя по представленным материалам, зрителей ждет динамичная история с погонями, временными парадоксами и любовной линией, разворачивающейся на фоне Москвы начала XX века.
Где и как проходили съемки фильма «Касса невест»
Работа над картиной велась весной 2025 года. Для съемок создатели использовали как современные технологичные пространства, так и исторические архитектурные комплексы, что позволило достоверно показать две совершенно разные эпохи.
Эпизоды, действие которых происходит в недалеком будущем, снимались в инновационном центре «Сколково», павильоне «Космос» и музее «Атом» на ВДНХ. Эти локации помогли создать убедительный образ мира, где человечество научилось использовать сверхточные детекторы лжи и освоило путешествия во времени.
Для воссоздания Москвы 1913 года съемочная группа работала в кинопарке «Москино», на площадках «Мосфильма», а также в музеях-заповедниках «Архангельское» и «Горки Ленинские». Кроме того, съемки проходили в усадьбе Льялово и ряде исторических мест столицы. Благодаря такому сочетанию локаций фильм получил яркий визуальный контраст между футуристическим будущим и атмосферой дореволюционной России.
Режиссерами проекта выступил Руслан Бальтцер, а сценарий написали Алла Гусева, Андрей Никифоров и Игорь Багатурия.
Кто снимается в фильме «Касса невест»
Главную роль обаятельного мошенника Лаврика исполнил Алексей Воробьев. Его герой привык легко манипулировать людьми и использовать ложь как главный инструмент достижения целей, но в мире будущего такая стратегия перестает работать. Поэтому он соглашается на рискованную миссию и отправляется в прошлое за таинственным артефактом.
Образ Варвары — независимой и принципиальной девушки, которая терпеть не может обманщиков, — воплотила Анна Богомолова. Ее героине предстоит перевернуть жизнь Лаврика и поставить под угрозу его тщательно продуманный план.
В фильме также снялись Роман Маякин, Снежана Самохина, Никита Шишкин, Егор Дружинин, Сергей Епишев, Ника Фисенко, Елена Махова, Артем Гайдуков и другие. Особый интерес вызывает персонаж Егора Дружинина — эксцентричный миллиардер Больцман, который и становится инициатором опасного путешествия во времени.
О чем будет фильм «Касса невест»
События картины начинаются в недалеком будущем, где технологии достигли невероятного уровня развития. Благодаря цифровому детектору лжи человечество практически избавилось от возможности безнаказанно обманывать друг друга.
Для профессионального авантюриста Лаврика это становится настоящей катастрофой. Его прежние методы больше не работают, а привычный образ жизни оказывается под угрозой. Неожиданно шанс исправить положение предоставляет загадочный триллиардер Больцман. Он предлагает герою отправиться в Москву 1913 года и добыть древний кубок Гименея — мистическую реликвию, которая, по легенде, способна даровать вечную любовь.
Артефакт надежно спрятан в знаменитой Кассе невест — особом учреждении, где хранятся приданые будущих невест. Чтобы подобраться к реликвии, Лаврику приходится разыграть романтическую историю и добиться расположения Варвары. Проблема в том, что девушка обладает острым умом, независимым характером и мгновенно распознает фальшь.
Постепенно тщательно продуманная афера начинает превращаться в нечто большее, а граница между расчетом и настоящими чувствами становится все менее очевидной.
Интересные факты о фильме «Касса невест»
Картина интересна не только фантастическим сюжетом, но и необычной исторической основой. Многие детали фильма опираются на реальные события и малоизвестные страницы истории дореволюционной России.
В основе сюжета лежит реальный исторический феномен — Московская касса взаимопомощи невест, существовавшая в начале XX века.
Родственники и благотворители делали регулярные взносы в специальные фонды, формируя приданое для девушек.
Если к определенному возрасту женщина не выходила замуж, накопленные средства переходили в ее личное распоряжение.
Со временем подобные кассы появились не только в Москве, но и в других российских городах, включая Тверь и Рыбинск.
После революции 1917 года средства таких организаций были национализированы.
Создатели фильма использовали реальные исторические сведения как основу для фантастической истории о путешествиях во времени.
Алексей Воробьев назвал идею кассы невест интересным примером общественной взаимопомощи, которая могла бы быть востребована и сегодня.