Историческая картина «Ангелы Ладоги», вышедшая в прокат 23 апреля 2026 года, рассказывает о почти забытой странице Великой Отечественной войны — подвиге спортсменов-буеристов, которые зимой 1941 года на легких парусных платформах с коньками доставляли боеприпасы по тонкому льду Ладожского озера. Режиссер Александр Котт, известный по «Брестской крепости», взялся за материал, о котором сам ничего не знал до предложения продюсеров. Путь картины к экранам оказался едва ли не драматичнее сюжета: съемки на живом льду, ручное управление буерами, ночные смены в Зоологическом музее и настоящая угроза провалиться под воду. Рассказываем, как снимали фильм «Ангелы Ладоги».
Особенности съемочного процесса
Работа над «Ангелами Ладоги» стала вызовом для всей команды. Главная проблема была очевидна с самого начала: действие фильма разворачивается на льду зимой 1941 года, а зима 2025-го, когда шли основные съемки, оказалась аномально теплой. Но это была лишь вершина айсберга. Ниже — ключевые особенности, которые отличали производство картины.
Шесть полноразмерных буеров по чертежам XVIII века
Главный «актер» фильма — сам буер. Эти легкие парусные платформы на коньках появились в России еще при Петре I, а в годы войны развивали скорость до 80—100 км/ч, оставаясь практически невидимыми для немецких самолетов на белом льду. Для съемок специалисты по реквизиту воссоздали шесть полноразмерных буеров по историческим чертежам и фотографиям. Часть дрифтовых сцен и сложные трюки — например, дуэль с немецкими аэросанями, погони и прорыв через вражеское кольцо — выполняли профессиональные каскадеры. Но в некоторых эпизодах актеры сами управляли диковинным транспортом, для чего их предварительно тренировали действующие спортсмены-буеристы.
Настоящий лед, который трещал под ногами
Сцены снимали на двух локациях: замерзшем озере Хепоярви в поселке Токсово Ленинградской области и на акватории Финского залива — в неглубоких местах, где вода промерзла практически до дна. Весь процесс проходил под строгим контролем сотрудников МЧС. И все равно опасность была постоянной. Режиссер Александр Котт признавался, что лед издавал характерный гулкий звук при ходьбе, а треск раздавался неожиданно. Как только это происходило, группа мгновенно покидала площадку. Ситуация повторялась многократно. На озере в Токсово толщина льда была достаточной, но Финский залив оставался зоной повышенного риска.
Реальная сцена с перелетом через льдины
Один из самых зрелищных трюков — когда буер перелетает через льдины — снимали в реальном режиме, без компьютерной графики. Каскадеры и пиротехники работали в связке, рассчитывая траекторию так, чтобы парусная платформа действительно отрывалась от льда и приземлялась по заданной схеме. Это потребовало десятков дублей и постоянного ремонта буеров после каждого приземления.
Зоологический музей по ночам
Для одного из ключевых эпизодов выбрали интерьеры Зоологического музея Санкт-Петербурга. Чтобы не прерывать работу музея днем, съемки велись по ночам. Для кинематографистов отвели небольшую зону, которую на время состарили: добавили ленинградские газеты того времени, маленькие кроватки, керосиновые лампы. Атмосферу блокадного быта воссоздавали буквально по крупицам.
Переносная баня для актеров после ледяной воды
Роман Евдокимов, исполнитель роли Петра Ветрова, отказался от дублера в сцене, где его герой бросается в ледяную воду. Съемки проходили в реальных зимних условиях, температура воздуха была близка к нулю (а то и ниже), вода — по-настоящему ледяной. После каждого дубля актера отправляли греться в переносную баню, специально оборудованную на площадке. Без этого элемента съемочного процесса повторить рискованный трюк несколько раз было бы невозможно.
Когда проходили съемки фильма «Ангелы Ладоги»
Основной съемочный период пришелся на зиму 2025 года. Ирония судьбы в том, что эта зима оказалась одной из самых теплых за последние годы в Ленинградской области. Режиссеру Александру Котту и оператору Сергею Астахову приходилось буквально охотиться за морозом и снегом: они хотели, чтобы лед и снежный покров были настоящими, а не искусственными. МЧС регулярно проверяло толщину льда, и не раз съемочную группу эвакуировали с площадки из-за трещин. Точные даты начала и окончания съемок не раскрывались, но известно, что работа велась в несколько заходов, синхронизируясь с погодными окнами. Ночные съемки в Зоологическом музее проходили отдельным блоком уже после завершения основных ледовых сцен.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Даже без учета трескающегося льда и дефицита морозов, производство картины сталкивалось с препятствиями, которые могли бы стать сценарием для отдельного фильма-катастрофы.
Отказ в доступе к архивам
Создатели картины планировали работать с оригинальными документами о деятельности буеристов в годы войны. Но доступ в архивы им не разрешили — многие детали операций спецотряда из 75 моряков-спортсменов до сих пор засекречены. Информацию собирали по крупицам: режиссер Котт прочел книгу лейтенанта Сметанина — одного из участников отряда, изучил экспозицию музея «Кобона: Дорога жизни» и несколько черно-белых фотографий, найденных в интернете. Остальное приходилось реконструировать с помощью консультантов-историков..
Сцены с детьми на опасной площадке
В фильме снимались дети-актеры, и работа с ними на льду требовала особых мер безопасности. Каждый ребенок находился под присмотром не только родителей, но и сотрудников МЧС. При этом режиссер Котт настаивал на том, чтобы у каждого ребенка была своя маленькая история, которую надо прожить — это означало, что юные актеры проводили на льду достаточно много времени, не просто отбывая номер, а проживая эмоции. Баланс между художественной правдой и безопасностью стал отдельным вызовом.
Актеры до последнего не знали финала любовной линии
Александр Котт использовал необычный режиссерский прием: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов и Ксения Трейстер не знали, чем закончится их любовный треугольник, до самого момента съемок финальных сцен. Они проживали чувства здесь и сейчас, без понимания, кто из героев выживет, а кто погибнет. Это добавило актерской игре подлинности, но создавало психологическое напряжение на площадке.
Кто сыграл в фильме «Ангелы Ладоги»
Кастинг картины объединил известных российских актеров и молодых исполнителей, причем некоторые роли оказались эпизодическими, но настолько сильными, что запоминаются не меньше главных линий. Ведущий актерский состав представлен ниже.
Тихон Жизневский — Павел Уколов, друг детства Петра, выходец из обеспеченной семьи, который вместе с другом пришел в парусный спорт.
Роман Евдокимов — Петр Ветров, детдомовец, выросший без родителей, лучший друг и одновременно соперник Павла.
Ксения Трейстер — Оля, девушка, в которую оба друга влюбляются, чья судьба становится одной из центральных линий фильма.
Виктор Добронравов — одна из ключевых ролей второго плана, персонаж, чья жертвенность раскрывается в драматических обстоятельствах.
Полина Агуреева — роль в линии детского дома, связанная с историей директора, который оставил десятки писем, ныне хранящихся в Музее блокады Ленинграда.
Также в фильме снимались Евгений Сидихин, Андрей Мерзликин, Дирк Мартенс и другие актеры.
Интересные факты о фильме «Ангелы Ладоги»
Помимо технических сложностей и актерских находок, вокруг картины сложилось множество необычных историй, достойных отдельного внимания.
В одной из сцен немецкое командование отказывается верить по телефону в существование парусников на коньках. «Вы напились?» — следует ответ. Эта деталь основана на реальных свидетельствах: буеры действительно казались фантастикой врагу, который привык к аэросаням и самолетам.
Буеры развивали скорость до 80—100 км/ч, а путь, который на грузовике занимал 8—10 часов, они проходили за 30—40 минут. При хорошем ветре удавалось совершать по 4—6 рейсов в день. Немецкие самолеты не могли за ними угнаться — не столько из-за скорости, сколько из-за маневренности: буеры лавировали, а самолеты летели прямо.
В реальном спецотряде, сформированном зимой 1941 года на Ладоге, служили 75 человек — все спортсмены-парусники. 35-километровая ледовая трасса пролегала всего в 16 км от линии фронта. Их называли ангелами за почти невидимое появление на фоне белого льда и за надежду, которую они приносили.
Художник-постановщик Елена Жукова дала точную формулировку: «Буер — это „летучий голландец“ для фашистов и „парусник спасения“ для русских». Ни один немецкий самолет не сбил ни одного буера за всю войну.
«Ангелы Ладоги» стали фильмом открытия 48-го Московского международного кинофестиваля, который проходил с 16 по 23 апреля 2026 года. А уже 23 апреля картина вышла в широкий прокат.
Сам режиссер категорически против того, чтобы его фильм называли военным. Акцент сделан не на батальных сценах, а на человеческих судьбах, дружбе, любви и жертвенности.