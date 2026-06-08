Основной съемочный период пришелся на зиму 2025 года. Ирония судьбы в том, что эта зима оказалась одной из самых теплых за последние годы в Ленинградской области. Режиссеру Александру Котту и оператору Сергею Астахову приходилось буквально охотиться за морозом и снегом: они хотели, чтобы лед и снежный покров были настоящими, а не искусственными. МЧС регулярно проверяло толщину льда, и не раз съемочную группу эвакуировали с площадки из-за трещин. Точные даты начала и окончания съемок не раскрывались, но известно, что работа велась в несколько заходов, синхронизируясь с погодными окнами. Ночные съемки в Зоологическом музее проходили отдельным блоком уже после завершения основных ледовых сцен.