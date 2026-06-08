36-летний Дэниэл Рэдклифф и его давняя возлюбленная Эрин Дарк совершили редкий совместный выход в свет. Пара посетила церемонию вручения театральной премии «Тони», которая состоялась в Нью-Йорке.
На красной дорожке актер появился в светло-голубом смокинге, а его спутница — в темно-синем платье с открытыми плечами. Этот выход стал редким появлением пары на красной дорожке — обычно звезда «Гарри Поттера» предпочитает не афишировать личную жизнь.
Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк встречаются с 2012 года. Они познакомились на съемках фильма «Убей своих любимых». Позже актеры признались, что их взаимная симпатия не ограничивается съемочной площадкой. В апреле 2023 года у пары родился сын. В 2025 году появились слухи о свадьбе, но они были опровергнуты.
Ранее Дэниэл Рэдклифф признался, что его трехлетний сын не знает, что он актер.