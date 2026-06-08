Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк встречаются с 2012 года. Они познакомились на съемках фильма «Убей своих любимых». Позже актеры признались, что их взаимная симпатия не ограничивается съемочной площадкой. В апреле 2023 года у пары родился сын. В 2025 году появились слухи о свадьбе, но они были опровергнуты.