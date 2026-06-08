В последние годы Голливуд все чаще обращается к историям происхождения известных персонажей, и сериал «Эль» не стал исключением. Проект представляет собой приквел знаменитой комедийной дилогии «Блондинка в законе» и расскажет о том, какой была Эль Вудс задолго до того, как превратилась в одного из самых узнаваемых экранных адвокатов. Новый проект не только раскроет неизвестные страницы биографии героини, но и погрузит зрителей в атмосферу 1990-х годов, где формировались ее характер, амбиции и уверенность в себе. За создание шоу отвечает команда во главе с Риз Уизерспун, которая когда-то сделала Эль Вудс настоящей поп-культурной иконой. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Эль» и другие подробности о проекте.
Когда выйдет 1-й сезон сериала «Эль»
О разработке приквела стало известно еще в 2024 году, когда Amazon официально подтвердил работу над сериалом по мотивам франшизы «Блондинка в законе». Первоначально создатели ограничились сообщением о том, что премьера состоится летом 2026 года.
Позже появилась и точная дата релиза. Первый сезон сериала «Эль» стартует 1 июля 2026 года на платформе Amazon Prime Video.
Интересно, что руководство стриминга настолько уверено в успехе проекта, что еще до выхода первых эпизодов продлило шоу на второй сезон. Это редкий случай для современных сериалов и свидетельство высокого доверия к новой истории о легендарной блондинке.
Где и как проходили съемки 1-го сезона сериала «Эль»
Производство сериала началось после продолжительного кастинга на главную роль. Съемочный процесс проходил в канадском Ванкувере с марта по июль 2025 года.
Хотя действие разворачивается в США в 1990-х годах, именно Ванкувер традиционно становится площадкой для многих американских проектов благодаря разнообразию локаций и развитой киноиндустрии. Город позволил создателям воссоздать атмосферу американской старшей школы того времени и передать эстетику эпохи, когда яркая мода, школьные коридоры и подростковые переживания были неотъемлемой частью молодежной культуры.
Шоураннером проекта выступила Лора Киттрелл, известная по сериалам «Черный понедельник» и «Белая ворона». В работе над сценарием также участвовала Кэролайн Дрис, ранее работавшая над проектами «Дневники вампира» и «Тайны Смолвиля». Одним из исполнительных продюсеров стала Риз Уизерспун, благодаря которой история Эль Вудс получила новую жизнь.
Кто снимается в 1-м сезоне сериала «Эль»
Создатели решили сделать ставку на молодых актеров и одновременно привлечь к проекту опытных исполнителей. Главную роль получила Лекси Майнтри, для которой сериал станет самым заметным проектом в карьере на сегодняшний день.
Помимо нее, в актерский состав первого сезона вошли Джун Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Джейкоб Московиц, Зак Лукер, Эми Пьетц, Габриэль Поликано, Чандлер Кинни и другие.
Особое внимание поклонников привлекло участие самой Риз Уизерспун в проекте. Хотя актриса не появится на экране в образе Эль Вудс, она курирует развитие сериала как исполнительный продюсер и активно участвовала в выборе новой исполнительницы главной роли.
О чем будет 1-й сезон сериала «Эль»
События сериала происходят за несколько лет до сюжета фильма «Блондинка в законе». Зрители увидят Эль Вудс еще школьницей — популярной, яркой и уверенной в себе девушкой, которая только начинает искать свое место в жизни.
Авторы намерены показать, какие события сформировали характер будущего успешного адвоката. Если фильмы рассказывали о том, как Эль доказала окружающим, что красота и интеллект прекрасно сочетаются друг с другом, то сериал сосредоточится на том, как она пришла к этой уверенности.
Действие развернется в атмосфере 1990-х годов. В центре сюжета окажутся школьная жизнь, дружба, первая любовь, соперничество и трудности взросления. Именно этот жизненный опыт впоследствии поможет Эль преодолеть предубеждения окружающих и добиться успеха в Гарварде.
По словам Риз Уизерспун, сериал станет историей о доброте, искренности и вере в себя — качествах, благодаря которым Эль Вудс остается любимицей зрителей уже более двух десятилетий.
Интересные факты о 1-м сезоне сериала «Эль»
История создания сериала связана с несколькими любопытными подробностями, которые наверняка заинтересуют поклонников франшизы.
Идея проекта появилась у Риз Уизерспун после просмотра сериала «Уэнсдей», показавшего юные годы знаменитой героини семейки Аддамс.
Изначально Amazon рассматривал возможность создания нового полнометражного фильма по вселенной «Блондинки в законе», но позднее концепцию переработали в сериал.
Рабочим названием проекта было «Она» (She).
Кастинг на роль юной Эль Вудс сделали полностью открытым, и свои пробы могла прислать любая желающая актриса.
Лекси Майнтри лично узнала о победе на кастинге от Риз Уизерспун.
Сериал станет первым проектом франшизы, который полностью посвящен подростковым годам Эль Вудс.
Действие шоу переносит зрителей в 1990-е годы, тогда как события оригинальной дилогии разворачивались уже в начале 2000-х.
Сериал «Эль» обещает не просто расширить вселенную «Блондинки в законе», но и показать, каким образом одна из самых обаятельных героинь современного кино превратилась из популярной школьницы в женщину, способную изменить представления окружающих о собственных возможностях.