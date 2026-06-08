В последние годы Голливуд все чаще обращается к историям происхождения известных персонажей, и сериал «Эль» не стал исключением. Проект представляет собой приквел знаменитой комедийной дилогии «Блондинка в законе» и расскажет о том, какой была Эль Вудс задолго до того, как превратилась в одного из самых узнаваемых экранных адвокатов. Новый проект не только раскроет неизвестные страницы биографии героини, но и погрузит зрителей в атмосферу 1990-х годов, где формировались ее характер, амбиции и уверенность в себе. За создание шоу отвечает команда во главе с Риз Уизерспун, которая когда-то сделала Эль Вудс настоящей поп-культурной иконой. В статье рассказываем, когда выйдет первый сезон сериала «Эль» и другие подробности о проекте.