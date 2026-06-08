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Где снимали фильм «Спасти бессмертного»: от белорусских деревень до кыргызских перевалов

Ответ на вопрос, где снимали фильм «Спасти бессмертного», уводит зрителя в увлекательное путешествие по двум странам — Беларуси и Кыргызстану, где ради достоверности военных сцен выстроили настоящую деревню подо Ржевом, а съемочная группа в прямом смысле набрала вес от местных угощений
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Спасти бессмертного
Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

Российская приключенческая картина с элементами военной драмы и фантастики «Спасти бессмертного» режиссера Павла Игнатова предлагает зрителю необычную сюжетную конструкцию. Блогер-экстремал Саша Устинов, пацифист и убежденный уклонист, после аварии попадает в загадочную временную петлю. Его единственный шанс на спасение — солдат, погибший 80 лет назад подо Ржевом. Чтобы выбраться в свое время, парню придется помочь бойцу обрести бессмертие. Сценарий вдохновлен реальной судьбой кыргызстанца Мендыша Омуралиева, который сражался в Ржевской битве и пал в 1942 году. В статье рассказываем, где снимали фильм «Спасти бессмертного» и делимся интересными фактами о картине. 

Города, места и локации, где снимали «Спасти бессмертного»

Производством картины занималась кинокомпания «Реверсия» при поддержке двух стран. Основные съемки прошли в Беларуси и Кыргызстане, причем каждая локация решала свои художественные задачи. В Беларуси воссоздавали атмосферу Ржевской битвы и строили декорации деревни военного времени. В Кыргызстане снимали горные сцены и бытовые эпизоды, связанные с современной жизнью героев. Ниже — подробный разбор всех ключевых мест, где разворачивалось действие фильма.

Ржевский район (Тверская область) — исторический прототип

Кадр из фильма Спасти бессмертного
Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

Хотя съемочная группа напрямую не работала подо Ржевом, это место стало историческим якорем всего сюжета. Реальные события Ржевской битвы 1942—1943 годов, где погиб прототип героя Мендыш Омуралиев, легли в основу военной линии картины. Для достоверного воспроизведения той эпохи команда приняла решение строить декорации в другом месте, но с максимальным приближением к историческим реалиям.

Беларусь — декорация деревни подо Ржевом

Кадр из фильма Спасти бессмертного
Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

В Беларуси для картины специально выстроили целую деревню — такую, какой она могла быть подо Ржевом в годы войны.

Работа на этой площадке была сопряжена с колоссальным трудом. Чтобы снять повторяющийся по сюжету взрыв, белорусским пиротехникам и декораторам приходилось работать круглосуточно: днем фиксировали разрушения, ночью восстанавливали декорации для следующего дубля. Один и тот же дом взрывался несколько раз и столько же раз отстраивался заново.

Декорации деревни сначала возводили в современном виде, а затем полностью перестраивали под военное время. В фильме один и тот же дом предстает в разных временных слоях, что потребовало двойного объема строительных работ.

Кыргызстан — горные перевалы и тысяча километров пути

Кадр из фильма Спасти бессмертного
Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

Здесь съемочная группа столкнулась с совершенно иными условиями. В общей сложности команда проехала около 1000 километров по крутым горным дорогам, кочуя целым караваном вместе со съемочной техникой и каждый раз ночуя на новом месте.

Село Кзыл-Сай (Таласская область, Кыргызстан)

Кадр из фильма Спасти бессмертного
Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

Хотя основные горные съемки проходили в разных точках страны, это село стало духовным центром картины. Здесь родился, вырос, работал и ушел на фронт Мендыш Омуралиев — человек, чья судьба вдохновила сценарий. Сами съемки непосредственно в селе не велись, но место сыграло ключевую роль в подготовке — оттуда приехали родственники героя для благословения съемочного процесса.

Интересные факты о фильме «Спасти бессмертного»

Кадр из фильма Спасти бессмертного
Кадр из фильма «Спасти бессмертного»

Фильм «Спасти бессмертного» (рабочее название — «Возвращение Мендыша») оказался богат на необычные истории, которые остались за кадром, но заслуживают отдельного внимания. 

  • В основу картины легла не выдумка, а подлинная история кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году в Ржевской битве. Его останки были найдены поисковым отрядом спустя десятилетия и с воинскими почестями переданы на родину, в село Кзыл-Сай, где героя похоронили заново. Это событие и вдохновило создателей на сценарий.

  • Родственники и потомки Мендыша Омуралиева приехали из Кыргызстана прямо на заснеженную съемочную площадку в Беларуси и совершили намаз, благословив группу и актеров на работу. Это был не формальный жест, а глубоко личный момент для всех участников.

  • За месяц съемок в Беларуси группа съела около 45 кг местного сала. В Кыргызстане их угостили 50 кг каттамы и боорсоков. Шутливый итог: общий вес съемочной группы за время производства вырос на 135 килограммов.

  • На натурной площадке в Беларуси у группы появилась черная дворняга Уголек — постоянный обитатель места съемок. На базе проживания их встречала черная кошка Маруся. Оба животных стали неофициальными талисманами и скрашивали тяжелые рабочие будни.

  • В фильме снялись актеры из России, Беларуси и Кыргызстана: Гуфи Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Валерия Платонова, Игорь Денисов, Алеся Пуховая, Сергей Холмогоров, Кирилл Каганович, Владислав Солодов, Георгий Петренко, Матвей Амельянович и другие.