Российская приключенческая картина с элементами военной драмы и фантастики «Спасти бессмертного» режиссера Павла Игнатова предлагает зрителю необычную сюжетную конструкцию. Блогер-экстремал Саша Устинов, пацифист и убежденный уклонист, после аварии попадает в загадочную временную петлю. Его единственный шанс на спасение — солдат, погибший 80 лет назад подо Ржевом. Чтобы выбраться в свое время, парню придется помочь бойцу обрести бессмертие. Сценарий вдохновлен реальной судьбой кыргызстанца Мендыша Омуралиева, который сражался в Ржевской битве и пал в 1942 году. В статье рассказываем, где снимали фильм «Спасти бессмертного» и делимся интересными фактами о картине.
Города, места и локации, где снимали «Спасти бессмертного»
Производством картины занималась кинокомпания «Реверсия» при поддержке двух стран. Основные съемки прошли в Беларуси и Кыргызстане, причем каждая локация решала свои художественные задачи. В Беларуси воссоздавали атмосферу Ржевской битвы и строили декорации деревни военного времени. В Кыргызстане снимали горные сцены и бытовые эпизоды, связанные с современной жизнью героев. Ниже — подробный разбор всех ключевых мест, где разворачивалось действие фильма.
Ржевский район (Тверская область) — исторический прототип
Хотя съемочная группа напрямую не работала подо Ржевом, это место стало историческим якорем всего сюжета. Реальные события Ржевской битвы 1942—1943 годов, где погиб прототип героя Мендыш Омуралиев, легли в основу военной линии картины. Для достоверного воспроизведения той эпохи команда приняла решение строить декорации в другом месте, но с максимальным приближением к историческим реалиям.
Беларусь — декорация деревни подо Ржевом
В Беларуси для картины специально выстроили целую деревню — такую, какой она могла быть подо Ржевом в годы войны.
Работа на этой площадке была сопряжена с колоссальным трудом. Чтобы снять повторяющийся по сюжету взрыв, белорусским пиротехникам и декораторам приходилось работать круглосуточно: днем фиксировали разрушения, ночью восстанавливали декорации для следующего дубля. Один и тот же дом взрывался несколько раз и столько же раз отстраивался заново.
Декорации деревни сначала возводили в современном виде, а затем полностью перестраивали под военное время. В фильме один и тот же дом предстает в разных временных слоях, что потребовало двойного объема строительных работ.
Кыргызстан — горные перевалы и тысяча километров пути
Здесь съемочная группа столкнулась с совершенно иными условиями. В общей сложности команда проехала около 1000 километров по крутым горным дорогам, кочуя целым караваном вместе со съемочной техникой и каждый раз ночуя на новом месте.
Село Кзыл-Сай (Таласская область, Кыргызстан)
Хотя основные горные съемки проходили в разных точках страны, это село стало духовным центром картины. Здесь родился, вырос, работал и ушел на фронт Мендыш Омуралиев — человек, чья судьба вдохновила сценарий. Сами съемки непосредственно в селе не велись, но место сыграло ключевую роль в подготовке — оттуда приехали родственники героя для благословения съемочного процесса.
Интересные факты о фильме «Спасти бессмертного»
Фильм «Спасти бессмертного» (рабочее название — «Возвращение Мендыша») оказался богат на необычные истории, которые остались за кадром, но заслуживают отдельного внимания.
В основу картины легла не выдумка, а подлинная история кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году в Ржевской битве. Его останки были найдены поисковым отрядом спустя десятилетия и с воинскими почестями переданы на родину, в село Кзыл-Сай, где героя похоронили заново. Это событие и вдохновило создателей на сценарий.
Родственники и потомки Мендыша Омуралиева приехали из Кыргызстана прямо на заснеженную съемочную площадку в Беларуси и совершили намаз, благословив группу и актеров на работу. Это был не формальный жест, а глубоко личный момент для всех участников.
За месяц съемок в Беларуси группа съела около 45 кг местного сала. В Кыргызстане их угостили 50 кг каттамы и боорсоков. Шутливый итог: общий вес съемочной группы за время производства вырос на 135 килограммов.
На натурной площадке в Беларуси у группы появилась черная дворняга Уголек — постоянный обитатель места съемок. На базе проживания их встречала черная кошка Маруся. Оба животных стали неофициальными талисманами и скрашивали тяжелые рабочие будни.
В фильме снялись актеры из России, Беларуси и Кыргызстана: Гуфи Медалин, Кымбатбек Алимжанов, Валерия Платонова, Игорь Денисов, Алеся Пуховая, Сергей Холмогоров, Кирилл Каганович, Владислав Солодов, Георгий Петренко, Матвей Амельянович и другие.