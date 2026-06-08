В основу картины легла не выдумка, а подлинная история кыргызстанца Мендыша Омуралиева, погибшего в 1942 году в Ржевской битве. Его останки были найдены поисковым отрядом спустя десятилетия и с воинскими почестями переданы на родину, в село Кзыл-Сай, где героя похоронили заново. Это событие и вдохновило создателей на сценарий.

Родственники и потомки Мендыша Омуралиева приехали из Кыргызстана прямо на заснеженную съемочную площадку в Беларуси и совершили намаз, благословив группу и актеров на работу. Это был не формальный жест, а глубоко личный момент для всех участников.

За месяц съемок в Беларуси группа съела около 45 кг местного сала. В Кыргызстане их угостили 50 кг каттамы и боорсоков. Шутливый итог: общий вес съемочной группы за время производства вырос на 135 килограммов.

На натурной площадке в Беларуси у группы появилась черная дворняга Уголек — постоянный обитатель места съемок. На базе проживания их встречала черная кошка Маруся. Оба животных стали неофициальными талисманами и скрашивали тяжелые рабочие будни.