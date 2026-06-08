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Михаил Ефремов заявил, что отцы не должны заниматься воспитанием детей

62-летний актер высказался об обязанностях родителей
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

62-летний Михаил Ефремов считает, что отцы не должны принимать активного участия в воспитании детей. В интервью для aif.ru актер заявил, что эта задача лежит на матерях.

«Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твердо уверен в том, что воспитанием ребенка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом», — подчеркнул актер.

По словам артиста, его собственный отец, легендарный Олег Ефремов, тоже не «воспитывал» его в классическом понимании: «Папа мне давал свободу». 

Главным примером в профессии для Михаила стал дед — режиссер Борис Покровский. Тот, как отметил Ефремов, «долго и круто» покидал Большой театр, чтобы основать Камерный.

Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет Ефремов. 