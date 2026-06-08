62-летний Михаил Ефремов считает, что отцы не должны принимать активного участия в воспитании детей. В интервью для aif.ru актер заявил, что эта задача лежит на матерях.
«Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твердо уверен в том, что воспитанием ребенка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом», — подчеркнул актер.
По словам артиста, его собственный отец, легендарный Олег Ефремов, тоже не «воспитывал» его в классическом понимании: «Папа мне давал свободу».
Главным примером в профессии для Михаила стал дед — режиссер Борис Покровский. Тот, как отметил Ефремов, «долго и круто» покидал Большой театр, чтобы основать Камерный.
Ранее стало известно, какой недвижимостью владеет Ефремов.