Обри Плаза посетила 79-ю церемонию вручения театральной премии «Тони» в Нью-Йорке. 41-летняя звезда «Белого лотоса» появилась на публике со своим возлюбленным – актером Кристофером Эбботтом. Пара ожидает своего первенца в апреле.
Плаза и Эббот прошлись по красной дорожке и с удовольствием позировали фотографам. Пара сияла улыбками: оба выбрали черно-белые наряды, а Плаза с гордостью демонстрировала округлившийся животик.
Этот выход стал для Обри Плазы и Кристофера Эббота первым совместным появлением на красной дорожке с тех пор, как стало известно о беременности актрисы.
Ранее свою беременность рассекретила Дина Аверина, появившись на красной дорожке музыкальной премии.