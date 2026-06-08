Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная звезда «Белого лотоса» вышла в свет с возлюбленным

Обри Плаза посетила церемонию вручения театральной премии «Тони»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Обри Плаза и Кристофер Эбботт
Обри Плаза и Кристофер ЭбботтИсточник: Legion-Media.ru

Обри Плаза посетила 79-ю церемонию вручения театральной премии «Тони» в Нью-Йорке. 41-летняя звезда «Белого лотоса» появилась на публике со своим возлюбленным – актером Кристофером Эбботтом. Пара ожидает своего первенца в апреле.

Плаза и Эббот прошлись по красной дорожке и с удовольствием позировали фотографам. Пара сияла улыбками: оба выбрали черно-белые наряды, а Плаза с гордостью демонстрировала округлившийся животик.

Обри Плаза и Кристофер Эбботт
Обри Плаза и Кристофер ЭбботтИсточник: Legion-Media.ru

Этот выход стал для Обри Плазы и Кристофера Эббота первым совместным появлением на красной дорожке с тех пор, как стало известно о беременности актрисы.

Ранее свою беременность рассекретила Дина Аверина, появившись на красной дорожке музыкальной премии.