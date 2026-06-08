Сборы фильма «Майкл» в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Фильм «Майкл» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 271 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.
Общие сборы картины об истории короля поп-музыки Майкла Джексона, идущей в прокате уже седьмую неделю, достигли 1,007 млрд рублей. В ролях выступили Джаафар Джексон, Лора Хэрриер, Майлз Теллер, Колман Доминго, Кэт Грэм и Ниа Лонг.
Второе место занял фильм «Закулисье реальности», собравший 213 млн рублей за выходные. По сюжету, неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает в подвале своего магазина портал в другое измерение и попадает в бесконечный лабиринт желтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике. Роли исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт и другие.
На третьей строчке расположился фильм «Грязные деньги» со сборами 62,8 млн рублей за выходные. В центре сюжета — миссия по возврату миллиарда долларов, присвоенного магнатом Салазаром: элитной команде предстоит сначала разработать стратегию давления на афериста, а затем отправиться на его остров, где ситуация выходит из-под контроля. Режиссером фильма стал Гай Ричи, главные роли исполнили Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.
Подробнее о том, каким получился фильм «Майкл», читайте в нашем обзоре.