Сборы фильма «Майкл» в российском кинопрокате превысили 1 млрд рублей

Второе место занял фильм «Закулисье реальности», собравший 213 млн рублей за выходные. По сюжету, неудачливый продавец мебели Кларк обнаруживает в подвале своего магазина портал в другое измерение и попадает в бесконечный лабиринт желтых коридоров, где время и пространство не подчиняются логике. Роли исполнили Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт и другие.