Эйсмонт сообщила о планах снять в Белоруссии продолжение сериала «Ликвидация»

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Белорусская сторона заинтересована в том, чтобы снять на территории республики продолжение серила «Ликвидация» (2007), главную роль в котором сыграл народный артист России Владимир Машков. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
3 июня российский предприниматель Дмитрий Мазепин по итогам встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко рассказал журналистам, что предложил организовать в 2027 году в Бресте и Минске показ спектакля «В списках не значился», который поставлен по повести Бориса Васильева режиссером Владимиром Машковым в театре Олега Табакова. Кроме того, в 2025 году в прокат вышел одноименный фильм, где Машков сыграл одну из ключевых ролей.
В эфире телеканала «Беларусь-1» 7 июня показали кадры, на которых Мазепин в присутствии Эйсмонт позвонил по телефону Машкову. «Огромный привет Беларуси», — сказал режиссер. «Спасибо огромное. Очень приятно. Ждем вас, белорусское кино нуждается в подкреплении», — ответила пресс-секретарь президента.
В продолжение разговора Мазепин отметил: «Александр Григорьевич [Лукашенко] сказал, что лучший фильм, который он видел — это “Ликвидация”». «Да, я подтверждаю. Владимир Львович [Машков], у нас стоит перманентная задача, многолетняя, которую мы не можем выполнить, а у нас это в Беларуси не принято, — снять “Ликвидацию”», — пояснила Эйсмонт.
«Они хотят снять вторую часть “Ликвидации”», — указал в свою очередь предприниматель. После этого Машков засмеялся и закашлял. «А что это вы закашлялись?» — в шутку спросила пресс-секретарь. «Картина маслом, картина маслом», — повторил актер свою известную фразу из самого сериала. После этого Мазепин добавил: «Владимир Львович, приедем и поговорим».
Детективный сериал рассказывает о борьбе советской власти с преступностью в послевоенной Одессе. Главные роли в «Ликвидации» исполнили Владимир Машков, Михаил Пореченков, Сергей Маковецкий и Владимир Меньшов. Сюжет сериала частично основан на реальных событиях, в частности, при написании сценария создатели ориентировались на дневники заместителя начальника Одесского уголовного розыска Давида Курлянда, который вышел на пенсию только в 1963 году.