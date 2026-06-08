Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун появились вместе на премьере

Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун посетили специальный показ сериала «Утреннее шоу» в Лос-Анджелесе. Звезды популярного проекта прошли вместе по красной дорожке в гармонирующих друг с другом образах.
57-летняя Энистон выбрала для выхода в свет элегантное темно-зеленое платье с открытыми плечами, босоножки в тон и золотые браслеты. Завершили образ фирменная укладка и сдержанный макияж.
50-летняя Уизерспун отдала предпочтение стильному черному цвету и выбрала жакет с выразительными плечами, укороченную юбку и классические туфли-лодочки.
Обе актрисы исполняют главные роли в драматическом сериале «Утреннее шоу», который показывает закулисную сторону новостной программы крупного телеканала и раскрывает сложные отношения внутри коллектива.
Ранее Дженнифер Энистон воссоединилась со своей коллегой по легендарному ситкому «Друзья» Лизой Кудроу.