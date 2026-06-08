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Катерина Шпица приехала с новорожденным сыном за дипломом в Пермь

Актриса показала видео с красным дипломом, «спрятанным» в детской коляске
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Катерина Шпица
Катерина ШпицаИсточник: Алексей Молчановский

Катерина Шпица приехала в Пермь, где защитила диплом в Пермском институте культуры. Компанию ей составили сын Богдан, появившийся на свет в мае, и супруг — бизнесмен Руслан Панов.

40-летняя актриса с гордостью опубликовала в соцсетях видео, в котором показала поклонникам красный диплом, «спрятанный» в детской коляске. В 2026 году Шпица заочно окончила актерское отделение.

Катерина Шпица с мужем и сыном, фото: соцсети
Катерина Шпица с мужем и сыном, фото: соцсети

Катерина также обратилась к сыну в соцсетях: «Сынок, ты принес нам столько счастья! Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома, сопел рядом, пока мама готовилась, дописывала свою ВКР, очень терпеливо дал отыграть дипломный спектакль, как будто зная, что дальше мама долгое время хочет быть только мамой».

Уроженка Перми, которая давно живет и работает в Москве, последние дни провела на малой родине. Актриса не только сдавала госэкзамены, но и гуляла по городу с семьей.

Ранее Катерина Шпица сообщила, что выписалась с новорожденным сыном из роддома.