Ольга Дибцева рассказала, как ей пришлось съесть две курицы-гриль на съемках

Актриса Ольга Дибцева, известная по роли в фильме «Холоп», поделилась необычной деталью своей работы. Оказывается, на площадке у нее есть особая «фишка», которую давно взяли на заметку режиссеры. Они часто просят артистку есть прямо в кадре — уверяют, что выглядит это максимально естественно и живо.
В разговоре с Борисом Корчевниковым Дибцева уточнила: такие сцены случались не только в «Холопе». Многие постановщики специально вписывали в сценарий эпизоды с едой, заметив, насколько органично она смотрится в этих моментах.
«Это моя актерская “фишечка”. Говорят, что я смешно ем в кадре. И этим режиссеры очень часто пользуются. Это не только в “Холопе” было», — рассказала звезда.
Впрочем, иногда такие съемки оборачивались настоящим гастрономическим марафоном. Дибцева вспомнила случай, когда ради одной роли ей пришлось съесть очень много еды.
«На одних съемках я съела две курицы гриль», — призналась Ольга.
Она добавила, что режиссеры всегда стремятся получить на экране сочную и аппетитную картинку, поэтому подобные дубли нередко переснимают по несколько раз.
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