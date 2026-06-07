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Ольга Дибцева рассказала, как ей пришлось съесть две курицы-гриль на съемках

Актриса призналась, что режиссеры любят снимать сцены, в которых она аппетитно ест
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ольга Дибцева
Ольга ДибцеваИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Ольга Дибцева, известная по роли в фильме «Холоп», поделилась необычной деталью своей работы. Оказывается, на площадке у нее есть особая «фишка», которую давно взяли на заметку режиссеры. Они часто просят артистку есть прямо в кадре — уверяют, что выглядит это максимально естественно и живо.

В разговоре с Борисом Корчевниковым Дибцева уточнила: такие сцены случались не только в «Холопе». Многие постановщики специально вписывали в сценарий эпизоды с едой, заметив, насколько органично она смотрится в этих моментах.

«Это моя актерская “фишечка”. Говорят, что я смешно ем в кадре. И этим режиссеры очень часто пользуются. Это не только в “Холопе” было», — рассказала звезда.

Впрочем, иногда такие съемки оборачивались настоящим гастрономическим марафоном. Дибцева вспомнила случай, когда ради одной роли ей пришлось съесть очень много еды.

«На одних съемках я съела две курицы гриль», — призналась Ольга.

Она добавила, что режиссеры всегда стремятся получить на экране сочную и аппетитную картинку, поэтому подобные дубли нередко переснимают по несколько раз.