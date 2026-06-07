Ольга Дибцева рассказала, как ей пришлось съесть две курицы-гриль на съемках

Актриса Ольга Дибцева, известная по роли в фильме «Холоп», поделилась необычной деталью своей работы. Оказывается, на площадке у нее есть особая «фишка», которую давно взяли на заметку режиссеры. Они часто просят артистку есть прямо в кадре — уверяют, что выглядит это максимально естественно и живо.