Гоша Куценко раскрыл подробности отношений Марии Порошиной и Ярослава Бойко

Многолетние слухи о романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко получили продолжение. Оказалось, что звезд сериала «Всегда говори "всегда"» уже связывают не только экранные отношения. Об этом рассказал бывший супруг актрисы Гоша Куценко в программе «Ты не поверишь!».
Мария Порошина не комментирует личную жизнь и не раскрывает подробности возможного нового брака. Однако Куценко оказался гораздо откровеннее. По словам актера, он не только знает о союзе коллег, но и лично присутствовал на торжестве.
«Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу», — рассказал артист. А затем добавил неожиданную деталь: «Я был, ребят, на свадьбе».
Слухи о романе Порошиной и Бойко ходят уже более десяти лет. Поклонники начали обсуждать их отношения еще во время съемок популярного сериала, где актеры играли влюбленных. Артисты никогда не подтверждали романтическую связь.
В 2023 году Ярослав Бойко развелся с Рамуне Ходоркайте, с которой прожил более двух десятилетий и воспитал двоих детей. Кроме того, у Бойко есть внебрачный сын от Евгении Добровольской.
Порошина и Куценко, несмотря на расставание, сохранили дружеские отношения. Актёры вместе воспитывают старшую дочь Полину, а сам Гоша неоднократно говорил о тёплом отношении к бывшей избраннице.