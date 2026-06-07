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Гоша Куценко раскрыл подробности отношений Марии Порошиной и Ярослава Бойко

Гоша Куценко заявил, что был на свадьбе Марии Порошиной и Ярослава Бойко
Гоша Куценко
Гоша КуценкоИсточник: Legion-Media.ru

Многолетние слухи о романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко получили продолжение. Оказалось, что звезд сериала «Всегда говори "всегда"» уже связывают не только экранные отношения. Об этом рассказал бывший супруг актрисы Гоша Куценко в программе «Ты не поверишь!».

Мария Порошина не комментирует личную жизнь и не раскрывает подробности возможного нового брака. Однако Куценко оказался гораздо откровеннее. По словам актера, он не только знает о союзе коллег, но и лично присутствовал на торжестве.

«Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу», — рассказал артист. А затем добавил неожиданную деталь: «Я был, ребят, на свадьбе».

Мария Порошина и Ярослав Бойко
Мария Порошина и Ярослав Бойко

Слухи о романе Порошиной и Бойко ходят уже более десяти лет. Поклонники начали обсуждать их отношения еще во время съемок популярного сериала, где актеры играли влюбленных. Артисты никогда не подтверждали романтическую связь.

В 2023 году Ярослав Бойко развелся с Рамуне Ходоркайте, с которой прожил более двух десятилетий и воспитал двоих детей. Кроме того, у Бойко есть внебрачный сын от Евгении Добровольской.

Порошина и Куценко, несмотря на расставание, сохранили дружеские отношения. Актёры вместе воспитывают старшую дочь Полину, а сам Гоша неоднократно говорил о тёплом отношении к бывшей избраннице.