Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли отметила день рождения с детьми в Лос-Анджелесе

Папарацци засняли актрису в повседневном образе с сыновьями
Анджелина Джоли с сыновьями
Анджелина Джоли с сыновьямиИсточник: Legion-Media.ru

Анджелина Джоли отпраздновала свой 51-й день рождения в неформальной обстановке в Лос-Анджелесе. Звезда принципиально отказалась от шумных вечеринок и светских гостей, проведя торжество исключительно в кругу семьи.

Папарацци застали именинницу во время оживленной беседы с сыновьями Ноксом и Паксом.

Анджелина Джоли с сыном
Анджелина Джоли с сыномИсточник: Legion-Media.ru

Джоли выбрала максимально расслабленный повседневный образ: лаконичный серый свитер, темные брюки и солнцезащитные очки.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Тихий семейный праздник совпал с очередным витком затянувшегося противостояния в семье. Стало известно, что старший сын актрисы, Мэддокс, официально подал документы на отказ от фамилии своего приемного отца Брэда Питта. Ранее аналогичные шаги предприняли и его сестры — Шайло, Захара и Вивьен, которые публично отказались от двойной фамилии в пользу материнской. По сообщениям инсайдеров, на сегодняшний день все дети практически полностью прекратили общение с отцом, что, по словам окружения актера, Питт переживает крайне тяжело.