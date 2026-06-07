Анджелина Джоли отметила день рождения с детьми в Лос-Анджелесе

Тихий семейный праздник совпал с очередным витком затянувшегося противостояния в семье. Стало известно, что старший сын актрисы, Мэддокс, официально подал документы на отказ от фамилии своего приемного отца Брэда Питта. Ранее аналогичные шаги предприняли и его сестры — Шайло, Захара и Вивьен, которые публично отказались от двойной фамилии в пользу материнской. По сообщениям инсайдеров, на сегодняшний день все дети практически полностью прекратили общение с отцом, что, по словам окружения актера, Питт переживает крайне тяжело.