Внешний вид Эмили Блант в прозрачном образе на премьере фильма вызвал споры в сети

Пользователи сети неоднозначно оценили внешность Блант в комментариях под материалом. «Оземпийское оружие», «Мне бы хотелось, чтобы она оставила свое лицо в покое, оно было намного красивее до всех этих пластических операций», «До пластики она была красивее», — заявили одни.