Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский объявили о рождении второго ребенка. Соответствующие публикации появились в соцсетях артистов.
У пары родился еще один сын, его назвали Давид.
34-летняя Пожарская поделилась фото из роддома. На снимках из палаты присутствовали ее 35-летний супруг и старший сын Олег. Также счастливые родители снялись с новорожденным на руках.
«В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D», – написала Пожарская в посте.
Коллеги звезд принялись поздравлять пару – в комментариях под постом теплые слова оставили Лиза Моряк, Саша Бортич, Никита Ефремов и многие другие.
Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями в 2021 году, тогда же артисты поженились. Их первенец назван в честь знаменитого деда актера – Олега Янковского.