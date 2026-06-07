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Иван Янковский и Диана Пожарская объявили о рождении второго ребенка

У пары родился сын
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети
Иван Янковский и Диана Пожарская, фото: соцсети

Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский объявили о рождении второго ребенка. Соответствующие публикации появились в соцсетях артистов.

У пары родился еще один сын, его назвали Давид.

Иван Янковский, фото: соцсети
Иван Янковский, фото: соцсети

34-летняя Пожарская поделилась фото из роддома. На снимках из палаты присутствовали ее 35-летний супруг и старший сын Олег. Также счастливые родители снялись с новорожденным на руках.

«В принципе сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D», – написала Пожарская в посте.

Диана Пожарская, фото: соцсети
Диана Пожарская, фото: соцсети
Диана Пожарская с сыном, фото: соцсети
Диана Пожарская с сыном, фото: соцсети

Коллеги звезд принялись поздравлять пару – в комментариях под постом теплые слова оставили Лиза Моряк, Саша Бортич, Никита Ефремов и многие другие.

Иван Янковский и Диана Пожарская впервые стали родителями в 2021 году, тогда же артисты поженились. Их первенец назван в честь знаменитого деда актера – Олега Янковского.