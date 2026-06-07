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55-летний Мэтт Дэймон снялся для журнала и восхитил фанатов

Поклонников восхитил внешний вид и физическая форма артиста
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон

Американский актер Мэтт Дэймон снялся для журнала GQ и восхитил фанатов. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

55-летний артист принял участие в фотосессии перед выходом фильма режиссера Кристофера Нолана «Одиссея», где исполнил главную роль. На кадре он предстал в расстегнутой рубашке, продемонстрировав бороду и усы.

Пользователи оценили снимок в комментариях. «Он такой красавчик!», «Выглядит просто потрясающе», «Неподвластен времени», «Эпичная обложка», «Превосходно», — отметили юзеры.

Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон

Также для журнала снялись коллеги Дэймона по фильму Роберт Паттинсон и Том Холланд.

В апреле 2025 года во время работы над «Одиссеей» полуголый Мэтт Деймон сделал сальто с яхты.