55-летний Мэтт Дэймон снялся для журнала и восхитил фанатов

Американский актер Мэтт Дэймон снялся для журнала GQ и восхитил фанатов. Пост появился на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.