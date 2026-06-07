16-летняя дочь Беллуччи и Касселя в коротких шортах снялась для глянца

Леони Кассель, младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, стала лицом новой обложки журнала Madame Figaro.
16-летняя модель появилась на страницах французского глянца. Снимки опубликованы на сайте издания.
Для съемки Леони выбрала наряды от ведущих домов моды. Она примерила комплект Miu Miu — топ и короткие шорты. Также наследница знаменитых актеров позировала в кожаной куртке Saint Laurent и платье Givenchy.
В разговоре с журналистами девушка поделилась планами на будущее. Сейчас она сосредоточена на карьере в модельном бизнесе, но в перспективе хочет попробовать себя в кино.
«У меня всегда была страсть к кино, искусству, моде и музыке», — призналась знаменитость.
Это не первое появление Леони на обложке глянца. В марте она принимала участие в фотосессии для Vogue Italia.