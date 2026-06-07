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Брэд Питт стоя аплодировал российской спортсменке Мирре Андреевой

Актер с возлюбленной вместе посмотрели теннисный поединок во Франции и не сдерживали эмоций
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Актер Брэд Питт вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон посетил финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу.

19-летняя спортсменка из Красноярска выиграла в женском одиночном разряде, обойдя представительницу Польши Майю Хвалиньску. 

62-летний Питт и его 33-летняя возлюбленная наблюдали за игрой с первых рядов. Поначалу пара вела себя романтично: они обнимались и целовались, однако позже оба полностью погрузились в происходящее на корте.

Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

После финального раунда Брэд Питт поднялся с места и в течение 45 секунд аплодировал победительнице. Де Рамон последовала его примеру, также встав и присоединившись к овациям. 

Мирра Андреева стала первой россиянкой, выигравшей «Ролан Гаррос» после Марии Шараповой.