Брэд Питт стоя аплодировал российской спортсменке Мирре Андреевой

Актер Брэд Питт вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон посетил финал Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», где российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу.
19-летняя спортсменка из Красноярска выиграла в женском одиночном разряде, обойдя представительницу Польши Майю Хвалиньску.
62-летний Питт и его 33-летняя возлюбленная наблюдали за игрой с первых рядов. Поначалу пара вела себя романтично: они обнимались и целовались, однако позже оба полностью погрузились в происходящее на корте.
После финального раунда Брэд Питт поднялся с места и в течение 45 секунд аплодировал победительнице. Де Рамон последовала его примеру, также встав и присоединившись к овациям.
Мирра Андреева стала первой россиянкой, выигравшей «Ролан Гаррос» после Марии Шараповой.