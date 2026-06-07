Популярный российский актер оказался в реанимации из-за тяжелой болезни

Актера Дмитрия Поднозова, знакомого зрителям по ролям в «Мажоре» и «Тайнах следствия», госпитализировали в платное отделение реанимации из-за тяжелого течения болезни. Об этом сообщил режиссер Владимир Мункуев, у которого Поднозов снимался в роли отца главных героев в фильме «Кончится лето».
«Ситуация очень серьезная. Многие уже в курсе. Сейчас семье Димы очень нужны деньги, поскольку он находится в платной реанимации и ежедневное содержание там стоит немало», — написал Мункуев.
Режиссер призвал всех неравнодушных к поддержке: «Нам необходимо собрать деньги, чтобы Дима мог бороться».
В конце 2025 года стало известно о том, что у 64-летнего артиста диагностировали рак легких с метастазами в мозг, сейчас ему предстоит еще одна операция. Ранее сбор средств на лечение Поднозова объявлял актер Сергей Жигунов.
Дмитрий Поднозов известен по таким проектам, как «Консультант», «Торгсин», «Чернобыль» и «Белый снег». Особую популярность актеру принесли роли в сериалах «Тайны следствия» и «Московский дворик». В 2024 году он появился в проекте «Комбинация», а в 2025-м сыграл в исторических кинолентах «Пророк. История Александра Пушкина» и «Государь». Он также является сооснователем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк».