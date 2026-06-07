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Наряд Лили Коллинз на «Формуле-1» прозвали костюмом пасхального кролика

Актриса появилась в ярко-желтом костюме
Лили Коллинз
Лили КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Наряд англо-американской актрисы Лили Коллинз, сыгравшей главную роль в сериале «Эмили в Париже», прозвали костюмом пасхального кролика. Снимки и комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Знаменитость прошлась по паддоку «Формулы-1» в Монако в ярком костюме. Комплект желтого цвета состоял из мини-юбки и пиджака. Помимо этого, звезда надела фиолетовые туфли-лодочки и клатч в тон образу.

Лили Коллинз
Лили КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Пользователи сети не оценили сочетание оттенков в образе Коллинз, о чем написали под материалом. «Желтое платье и фиолетовые туфли на каблуках! Это часть костюма пасхального кролика?», «Извините, но этот цвет ей совсем не подходит! Она слишком бледная для этого желтого. Он делает ее кожу серой. Полная неудача», «Этот наряд ужасен», «Этот цвет сложно носить…», — высказались они.

В декабре 2025 года звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в платье с экстремальным декольте. Упомянутое изделие было декорировано массивным бантом из бархата, закрепленным на талии.