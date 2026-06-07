Наряд Лили Коллинз на «Формуле-1» прозвали костюмом пасхального кролика

Пользователи сети не оценили сочетание оттенков в образе Коллинз, о чем написали под материалом. «Желтое платье и фиолетовые туфли на каблуках! Это часть костюма пасхального кролика?», «Извините, но этот цвет ей совсем не подходит! Она слишком бледная для этого желтого. Он делает ее кожу серой. Полная неудача», «Этот наряд ужасен», «Этот цвет сложно носить…», — высказались они.