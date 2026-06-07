Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Лазарев объяснил, почему не хочет сниматься в кино

Певец признался, что отказался от съемок в кино
Сергей Лазарев в шоу «Ну-ка, все вместе!», фото: телеканал «Россия»
Сергей Лазарев в шоу «Ну-ка, все вместе!», фото: телеканал «Россия»

Певец Сергей Лазарев признался в интервью «Hello!», что получал предложения сняться в кино, но отказался.

Лазарев объяснил, что ему ближе игра в театре, чем съемки в фильмах.

«Я за настроение здесь и сейчас. В театре ты должен вести роль. Как и концерт, спектакль — это цельное полотно. А в кино все-таки результат зависит не только от тебя, но в большей степени от оператора, режиссера», — поделился певец.

Как отметил Лазарев, хороший театральный актер не всегда хорош в кино, и наоборот. Певец объяснил, что в театре жесты и эмоции более гиперболизированы, что не всегда удачно смотрится в фильмах.

«А киноактеры могут быть абсолютно провальны в театре, потому что они привыкли к крупному плану. В театре этого не видно, с 25-го ряда, как говорят в театре, никто не заметил, что мы тут сыграли», — рассказал артист.