Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Народный артист России Сергей Гармаш опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации и ухудшении самочувствия. Об этом он рассказал в комментарии для ТАСС.
«Это чепуха полная, абсолютная утка», — сказал 67-летний актер в беседе с агентством.
Ранее Mash опубликовал информацию об обострении у артиста гастрита – якобы он обратился с жалобами на боль в животе в одну из клиник, где ему было проведено обследование и выданы рекомендации об отказе от алкоголя и соблюдении строгой диеты в питании.