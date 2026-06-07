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Сергей Гармаш опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Ранее в СМИ появилась информация об обращении актера в одну из клиник
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сергей Гармаш на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба
Сергей Гармаш на премьере фильма «Чебурашка 2», фото: пресс-служба

Народный артист России Сергей Гармаш опроверг появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации и ухудшении самочувствия. Об этом он рассказал в комментарии для ТАСС.

«Это чепуха полная, абсолютная утка», — сказал 67-летний актер в беседе с агентством.

Ранее Mash опубликовал информацию об обострении у артиста гастрита – якобы он обратился с жалобами на боль в животе в одну из клиник, где ему было проведено обследование и выданы рекомендации об отказе от алкоголя и соблюдении строгой диеты в питании.